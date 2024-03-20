Депутат Смолин о предложении включить современные песни в школьную программу

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В ответ на предложение депутата, ведомство выразило готовность рассмотреть возможность включения современных патриотических песен в программу по музыке. Колунов подчеркнул, что такое обучение может внушить ученикам любовь к своей стране, пишет runews24.ru.
Однако, депутат Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию, высказался с оговорками. Он поддержал идею включения современных песен в школьные программы, но сделал акцент на необходимости изучения классического наследия. Смолин отметил, что школьники всегда интересуются современными песнями, но он считает важным, чтобы они не только были патриотическими, но и художественными. Он привел пример, что если песня имеет простую музыкальную структуру и рифмы, то ее нельзя считать достойной включения в школьную программу.
Таким образом, Смолин поддержал идею добавить современные песни в учебный курс музыки, но при условии, что они будут отвечать двум критериям: быть патриотическими и художественными.