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Updated Сегодня, 18:08

Депутат Смолин о предложении включить современные песни в школьную программу

20 марта 2024, 18:02
Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил добавить патриотические песни современных исполнителей в школьную программу по музыке. Он уже направил свое предложение министру просвещения Сергею Кравцову. Колунов отметил, что слышал подобные предложения от школьников и их родителей.

В ответ на предложение депутата, ведомство выразило готовность рассмотреть возможность включения современных патриотических песен в программу по музыке. Колунов подчеркнул, что такое обучение может внушить ученикам любовь к своей стране, пишет runews24.ru.

Однако, депутат Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию, высказался с оговорками. Он поддержал идею включения современных песен в школьные программы, но сделал акцент на необходимости изучения классического наследия. Смолин отметил, что школьники всегда интересуются современными песнями, но он считает важным, чтобы они не только были патриотическими, но и художественными. Он привел пример, что если песня имеет простую музыкальную структуру и рифмы, то ее нельзя считать достойной включения в школьную программу.

Таким образом, Смолин поддержал идею добавить современные песни в учебный курс музыки, но при условии, что они будут отвечать двум критериям: быть патриотическими и художественными.

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