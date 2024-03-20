Депутат Смолин о предложении включить современные песни в школьную программу

Однако, депутат Олег Смолин, первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию, высказался с оговорками. Он поддержал идею включения современных песен в школьные программы, но сделал акцент на необходимости изучения классического наследия. Смолин отметил, что школьники всегда интересуются современными песнями, но он считает важным, чтобы они не только были патриотическими, но и художественными. Он привел пример, что если песня имеет простую музыкальную структуру и рифмы, то ее нельзя считать достойной включения в школьную программу.