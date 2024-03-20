Преподаватель Никиты Кологривого назвал актера большим ребенком

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Преподаватель Новосибирского театрального института Владимир Зуев заявил, что его воспитанник — большой ребенок, который совершает поступки, которые когда-то ему делать запрещали.
«С Никитой мы не виделись несколько лет. То есть я не могу за него как-то отвечать и говорить, какой он сейчас. Я могу только сказать про того Никиту, которого я знал, как своего студента. Если он что-то сделал, вероятно, его кто-то на это спровоцировал. Я его очень люблю и уважаю. Я единственный преподаватель в Новосибирском театральном институте, который вытянул его в ГИТИС, после чего он стал сниматься в сериалах. Потому что все его учебные показы были забракованы преподавателями его курса. Его вытесняли, и он приходил ко мне. Я был ему как папа на тот момент, только недолго. Если он действительно кого-то обидел, — все может быть. Если это справедливая мера наказания, что его привели в полицейский участок — ну что ж, я соглашусь. Но, в принципе, Никита — это большой ребенок. Он творит, что хочет. Он дошел до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то», — заявил педагог.
Напомним, в ночь с 18 на 19 марта Никита Кологривый посещал кальянную Tangiers Lounge. В заведении он пытался флиртовать с официанткой. После отказа актер укусил девушку за ногу, а после — развязал драку.
Сотрудники заведения подали заявление в полицию. Утром 20 марта, когда известный новосибирец собрался улетать в Москву, его встретили полицейские и доставили в отделение в Центральном районе. До пятницы 22 марта его забрали в спецприемник. В отношении актера могут возбудить дело по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит до 15 суток ареста.