Авиакомпанию «Алроса» наказали после задержки самолета на 10 часов

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Published Сегодня, 02:19
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Авиаперевозчик «Алроса» был оштрафован на 30 тысяч в суде за отсутствие помощи пассажирам при задержке рейса из Новосибирска в Якутию. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка рейса длилась 10 часов из-за погодных условий.
В результате проведенного надзора транспортной прокуратурой были обнаружены нарушения прав потребителей авиационных услуг. В частности, пассажирам не предоставляли гостиницу для ожидания, не было питания в установленный законом срок и не были предоставлены комнаты для матерей с детьми.
Напомним, ранее мы рассказали, как у самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь. Борт пришлось отстранить от полетов.