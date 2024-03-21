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Рейс задержали, а на пассажиров не обратили внимание

Авиакомпанию «Алроса» наказали после задержки самолета на 10 часов

21 марта 2024, 02:19
Фото: atas.info
Рейс задержали, а на пассажиров не обратили внимание

Авиакомпанию наказали после задержки на 10 часов рейса из Новосибирска

«Алроса» была оштрафована за нарушение прав потребителей авиационных услуг. Пассажирам пришлось ждать рейс более 10 часов.

Авиаперевозчик «Алроса» был оштрафован на 30 тысяч в суде за отсутствие помощи пассажирам при задержке рейса из Новосибирска в Якутию. По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задержка рейса длилась 10 часов из-за погодных условий.

В результате проведенного надзора транспортной прокуратурой были обнаружены нарушения прав потребителей авиационных услуг. В частности, пассажирам не предоставляли гостиницу для ожидания, не было питания в установленный законом срок и не были предоставлены комнаты для матерей с детьми.

Напомним, ранее мы рассказали, как у самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь. Борт пришлось отстранить от полетов.

У самолета рейса Новосибирск — Норильск ветром открыло входную дверь
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#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт#Штраф#Авиакомпания#Эмилия Губарева#Задержка рейса
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