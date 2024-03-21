Авиакомпанию «Алроса» наказали после задержки самолета на 10 часов

В результате проведенного надзора транспортной прокуратурой были обнаружены нарушения прав потребителей авиационных услуг. В частности, пассажирам не предоставляли гостиницу для ожидания, не было питания в установленный законом срок и не были предоставлены комнаты для матерей с детьми.