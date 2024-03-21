Депутат ГД Смолин: необходимость принять меры по повышению статуса учителя

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
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Updated Сегодня, 11:39
Престиж данной профессии не только признает ее значимость и авторитет, но также гарантирует высокое качество образования, которое учитель дает своим ученикам, пишет runews24.ru.
Для повышения престижа профессии учителя необходимо создать условия, чтобы работа в сфере образования была привлекательной и достойной. 27 декабря 2023 года президент Владимир Путин дал указания по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации о повышении роли и престижа педагога и наставника.
«На этом заседании президент предложил ввести доплаты учителям в тех регионах, где средний доход ниже средней зарплаты по России. Иначе, как правильно отметил президент, возникает проблема „педагогического туризма“. Люди переезжают в регионы, где зарплата выше. В результате качество образования различается в разных регионах. Это факт. К сожалению, это предложение не было включено в поручение президента», — сообщил депутат Госдумы Олег Смолин.
Также парламентарий напомнил, что в послании президента предлагается провести эксперимент по новым системам оплаты труда в 2025 году, а только в 2026 году ввести эти новые системы.
«Мне кажется, что это займет очень много времени. Мы уже неоднократно указывали на то, что российская школа испытывает кадровый кризис во многих регионах. В Москве нет такого кризиса, но даже там, по данным Общественной палаты, учителя работают несколько лет, получают доплаты за начальный уровень, а затем уходят, возможно, на более низкую зарплату с меньшей нагрузкой и ответственностью», — пояснил депутат.
Олег Смолин подчеркнул, что необходимо быстро принимать меры для повышения реального статуса учителей.