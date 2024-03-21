Депутат ГД Смолин: необходимость принять меры по повышению статуса учителя

«Мне кажется, что это займет очень много времени. Мы уже неоднократно указывали на то, что российская школа испытывает кадровый кризис во многих регионах. В Москве нет такого кризиса, но даже там, по данным Общественной палаты, учителя работают несколько лет, получают доплаты за начальный уровень, а затем уходят, возможно, на более низкую зарплату с меньшей нагрузкой и ответственностью», — пояснил депутат.