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Илья Баланин рассказал о внедрении цифрового медицинского профиля в 14 субъектах РФ

Илья Баланин рассказал о внедрении цифрового медицинского профиля в 14 субъектах РФ

21 марта 2024, 07:59
Фото: пресс-служба ФОМС
Возглавляющий Федеральный фонд ОМС Илья Баланин дал свой комментарий журналистам РГ по теме цифровых технологий в отрасли здравоохранения и новшествах диспансеризации.

По его словам, в 2024 году в 14 пилотных регионах стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля, за счёт этого информационные процессы будут проходить на единой технологической площадке, что поможет обеспечить максимальную эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. По результатам такого эксперимента будет решено, стоит ли масштабировать проект на всю страну, пишет rg.ru.

В первую очередь планируется скоординировать взаимодействие медицинских организаций, органов управления здравоохранением субъектов, страховых медицинских организаций и фонда ОМС. Тесное взаимодействие перечисленных структур гарантирует более высокий контроль и эффективную экспертизу качества медпомощи, дает возможность вести сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями, принимать управленческие решения благодаря аналитике данных. Подсистема поможет медикам оценить риски появления болезней у конкретных пациентов, назначить терапию или профилактику.

Медицинская организация получит данные обо всех пациентах, за которыми требуется вести первоочередное наблюдение, а орган управления здравоохранением субъекта будет контролировать проведение такой работы. На основе обработанных сведений Федеральный фонд ОМС сможет максимально объективно планировать объемы медицинской помощи, исходя из статистики по заболеваемости в регионе.

Помимо этого, Баланин указывает на то, что система обязательного медицинского страхования помогает поддерживать здоровье и обеспечивать высокое качество жизни, поэтому профилактика также остается в числе приоритетов.

С 2024 года прохождение диспансеризации стало возможно на рабочем месте — согласно приказу Министерства здравоохранения РФ. Многие медорганизации располагают современными передвижными комплексами, оснащенными необходимым оборудованием для проведения обследований, включая аппараты для ЭКГ, УЗИ, маммограмы.

Кроме того, с текущего года страховая медицинская организация и медицинская организация, организующая диспансеризацию в отдаленных районах, обязаны оповещать население о дате и времени проведения через местные СМИ или через старосту, размещать соответствующие объявления в населенном пункте.

Примечательно, что в 2023 году профилактические мероприятия посетили 82,8 миллиона человек, которые показали, что у 26% не обнаружено хронических неинфекционных заболеваний, но присутствуют риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Также Баланин сообщил, что профилактика и оперативно оказываемая медпомощь помогли снизить количество смертей из-за онкологии на 0,6%, а из-за заболеваний сердца и сосудов — на 3,2%.

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