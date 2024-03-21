Илья Баланин рассказал о внедрении цифрового медицинского профиля в 14 субъектах РФ

По его словам, в 2024 году в 14 пилотных регионах стартует апробация и внедрение цифрового медицинского профиля, за счёт этого информационные процессы будут проходить на единой технологической площадке, что поможет обеспечить максимальную эффективность учета данных, качество и доступность медицинской помощи. По результатам такого эксперимента будет решено, стоит ли масштабировать проект на всю страну, пишет rg.ru.