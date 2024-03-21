Предпринимательницу из Бердска задержали по указанию замгенпрокурора России

В Новосибирской области была задержана предпринимательница из города Бердска по указанию заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Ее обвиняют в мошенничестве в крупных размерах, связанном с капитальным ремонтом крыши. Инцидент произошел в мае 2021 года.