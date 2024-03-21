Предпринимательницу из Бердска задержали по указанию замгенпрокурора России

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В Новосибирской области была задержана предпринимательница из города Бердска по указанию заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Ее обвиняют в мошенничестве в крупных размерах, связанном с капитальным ремонтом крыши. Инцидент произошел в мае 2021 года.
Согласно версии следствия, руководитель ООО «Триумф» заключил договор с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома о проведении ремонта крыши. Однако после выполнения работ компания предоставила завышенную стоимость материалов на сумму в 3,3 млн рублей.
Если предпринимательница будет признана виновной, ей может грозить реальный срок до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что 20 марта был задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Также по другому делу был задержан бывший руководитель дептранса мэрии Константин Васильев.