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Предпринимательница задержана

Предпринимательницу из Бердска задержали по указанию замгенпрокурора России

21 марта 2024, 02:45
Фото: 1MI
Предпринимательница задержана
Предпринимательницу из Бердска задержали по указанию замгенпрокурора России. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В Новосибирской области была задержана предпринимательница из города Бердска по указанию заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина. Ее обвиняют в мошенничестве в крупных размерах, связанном с капитальным ремонтом крыши. Инцидент произошел в мае 2021 года.

Согласно версии следствия, руководитель ООО «Триумф» заключил договор с уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома о проведении ремонта крыши. Однако после выполнения работ компания предоставила завышенную стоимость материалов на сумму в 3,3 млн рублей.

Если предпринимательница будет признана виновной, ей может грозить реальный срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 20 марта был задержан министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Также по другому делу был задержан бывший руководитель дептранса мэрии Константин Васильев.

Задержан министр ЖКХ Новосибирской области Архипов
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Задержание#Мошенничество#Бердск#Деньги#Эмилия Губарева#Предпринимательница
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