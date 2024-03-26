9-летняя Ангелина не вернулась с прогулки в Новосибирске. Ее ищут волонтеры

Posted Сегодня, 21:04
Published Сегодня, 21:04
Modified Сегодня, 21:36
Updated Сегодня, 21:36
25 марта в Ленинском районе Новосибирска не вернулась с прогулки 9-летняя Ангелина Яковлева. К поискам ребенка подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», требуются добровольцы.
Рост девочки 135 см, у нее нормальное телосложение, зелено-голубые глаза, русые волосы.
Была одета в разноцветную куртку с рисунком листьев, малиновые штаны, белые сапоги, серую шапку.
Любую информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по бесплатному номеру отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.