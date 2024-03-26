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В Новосибирске во время прогулки пропала 9-летняя Ангелина

9-летняя Ангелина не вернулась с прогулки в Новосибирске. Ее ищут волонтеры

25 марта 2024, 21:04
Фото: vk.com / lizaalert_novosib

В Новосибирске во время прогулки пропала 9-летняя Ангелина

Девочка не вернулась с прогулки вечером 25 марта. К поискам ребенка подключились волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт», требуются добровольцы.

25 марта в Ленинском районе Новосибирска не вернулась с прогулки 9-летняя Ангелина Яковлева. К поискам ребенка подключились волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», требуются добровольцы.

Рост девочки 135 см, у нее нормальное телосложение, зелено-голубые глаза, русые волосы.

Была одета в разноцветную куртку с рисунком листьев, малиновые штаны, белые сапоги, серую шапку.

Любую информацию о местонахождении ребенка просят сообщить по бесплатному номеру отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или 112.

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#Происшествия#Новосибирск#Поиск#Ребенок#Лиза Алерт#Пропала#Алёна Рогонова
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