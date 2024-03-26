Мужчину, захватившего помощницу Городецкого, просят выпустить из СИЗО адвокат и мать

Страдающий от неизвестного заболевания Сергей Ермошин 7 декабря забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. Позже мужчина сдался полиции и был помещен в СИЗО, недавно меру пресечения продлили до 7 апреля.