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Мужчину не выпускают из СИЗО

Мужчину, захватившего помощницу Городецкого, просят выпустить из СИЗО адвокат и мать

26 марта 2024, 09:30
Фото: 1MI
Мужчину не выпускают из СИЗО

Новосибирца, ворвавшегося к Городецкому, просят отпустить из СИЗО домой

Защита Сергея Ермошина, обвиняемого в захвате заложников и заведомо ложном сообщении об акте терроризма, подала жалобу уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Елене Зерняевой. Причиной является неудовлетворительное состояние здоровья мужчины.

До этого адвокат новосибирца Ульяна Антонова подала ходатайство о переводе подзащитного под домашний арест. Но Центральный районный суд отказал в изменении меры пресечения из-за недоработанности судебно-медицинской документации — не была готова экспертиза на вменяемость.

Новосибирца, взявшего в заложники помощницу Городецкого, не выпускают из СИЗО
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По словам матери мужчины, ее сын чувствует себя очень плохо.

«Он мне говорил, что сидит в одной камере с убийцами и наркоманами. Умолял: „Мама, спаси меня!“. Просто сердце разрывается». — рассказала Любовь Ермошина precedent.tv.
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Страдающий от неизвестного заболевания Сергей Ермошин 7 декабря забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. Позже мужчина сдался полиции и был помещен в СИЗО, недавно меру пресечения продлили до 7 апреля.

Причиной поступка, по словам Сергея, стало «доведение до отчаяния». В течение восьми лет врачи так и не установили его недуг, из-за проблем со здоровьем пришлось уйти с работы.

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