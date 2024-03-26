Мужчину, захватившего помощницу Городецкого, просят выпустить из СИЗО адвокат и мать

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
До этого адвокат новосибирца Ульяна Антонова подала ходатайство о переводе подзащитного под домашний арест. Но Центральный районный суд отказал в изменении меры пресечения из-за недоработанности судебно-медицинской документации — не была готова экспертиза на вменяемость.
По словам матери мужчины, ее сын чувствует себя очень плохо.
«Он мне говорил, что сидит в одной камере с убийцами и наркоманами. Умолял: „Мама, спаси меня!“. Просто сердце разрывается». — рассказала Любовь Ермошина precedent.tv.
Страдающий от неизвестного заболевания Сергей Ермошин 7 декабря забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал там его помощницу. Позже мужчина сдался полиции и был помещен в СИЗО, недавно меру пресечения продлили до 7 апреля.
Причиной поступка, по словам Сергея, стало «доведение до отчаяния». В течение восьми лет врачи так и не установили его недуг, из-за проблем со здоровьем пришлось уйти с работы.