Учёные нашли новые грязевые вулканы на дне Байкала

Один из очагов грязевого вулканизма находится между мысами Малая и Большая Косы, и, кажется, давно не проявлял активности. Второй очаг расположен в Горячинской бухте и покрыт раздробленным слоем глины, что указывает на относительно недавнее извержение, пишет pravda.ru.