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Учёные нашли новые грязевые вулканы на дне Байкала

26 марта 2024, 07:19
Ученые из Института земной коры и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые источники грязевого вулканизма на дне Байкала.

Открытие поразило самых ученых. Доктор геолого-минералогических наук Оксана Лунина поделилась своими впечатлениями: «Мы обнаружили грязевые вулканы на небольшой глубине — всего 130 метров. Как правило, такие объекты образуются на гораздо большей глубине, где высокое давление и температура».

Один из очагов грязевого вулканизма находится между мысами Малая и Большая Косы, и, кажется, давно не проявлял активности. Второй очаг расположен в Горячинской бухте и покрыт раздробленным слоем глины, что указывает на относительно недавнее извержение, пишет pravda.ru.

Лунина объяснила, что грязевые вулканы представляют собой углубления или возвышения на поверхности, из которых периодически выходят грязевые массы и газы. Обычно они образуются вокруг разломов, требующих тектонической активности, включая микроземлетрясения, а также высокие температуры и давление внутри пород.

Открытие было сделано с помощью подводного необитаемого аппарата, которым обладает Лимнологический институт. Сотрудники института пригласили Лунину принять участие в экспедиции для исследования этих новых источников грязевого вулканизма.

«Изучение грязевых вулканов крайне важно. Они указывают на наличие параллельных трещин, проходящих вдоль Северобайкальского разлома. Это свидетельствует о его активности и жизнедеятельности», — заключила Лунина.

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