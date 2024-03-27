Обозреватель Телингатер: запрещать поездку на Олимпийские Игры недопустимо

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Он считает, что решение должно приниматься самими спортсменами и если кто-то хочет участвовать, то ему не должны запрещать, пишет pravda.ru.
Он также выразил недовольство заявлением Ирины Винер о том, что участники команды «бомжей». Пропускать Олимпиаду, по мнению Телингатера, означает сделать шаг назад в карьере спортсмена и это может негативно повлиять на его мотивацию развиваться.
Он также подчеркнул, что участие в Олимпиаде и достижение успеха может служить примером и мотивацией для молодого поколения.