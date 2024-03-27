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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Обозреватель Телингатер: запрещать поездку на Олимпийские Игры недопустимо

27 марта 2024, 15:37
Комментируя решение спортсменов ехать на Олимпийские Игры-2024 в нейтральном статусе, обозреватель Григорий Телингатер выступил против запрета на их поездку.

Он считает, что решение должно приниматься самими спортсменами и если кто-то хочет участвовать, то ему не должны запрещать, пишет pravda.ru.

Он также выразил недовольство заявлением Ирины Винер о том, что участники команды «бомжей». Пропускать Олимпиаду, по мнению Телингатера, означает сделать шаг назад в карьере спортсмена и это может негативно повлиять на его мотивацию развиваться.

Он также подчеркнул, что участие в Олимпиаде и достижение успеха может служить примером и мотивацией для молодого поколения.

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