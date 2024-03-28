Дебаты по поводу смертной казни продолжаются в Российской Федерации

В своем интервью для RuNews24.ru, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Андрей Климов, пояснил, что с точки зрения Конституции смертная казнь не исключена, но ее применение приостановлено. Он также отметил, что общество уже долгое время ведет дискуссии на эту тему.