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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Дебаты по поводу смертной казни продолжаются в Российской Федерации

28 марта 2024, 07:31
СМИ распространяют информацию о возможной отмене моратория на смертную казнь в России. Возникновение этих разговоров связано с терактом, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» и унес жизни 140 человек.

Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме, Владимир Васильев, сообщил журналистам, что вопрос введения смертной казни за терроризм будет серьезно изучен и принято решение, отражающее ожидания общества, пишет ИА RuNews24.ru.

Следует отметить, что в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, введенный в связи с присоединением страны к Совету Европы.

В своем интервью для RuNews24.ru, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Андрей Климов, пояснил, что с точки зрения Конституции смертная казнь не исключена, но ее применение приостановлено. Он также отметил, что общество уже долгое время ведет дискуссии на эту тему.

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