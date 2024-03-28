Дебаты по поводу смертной казни продолжаются в Российской Федерации

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме, Владимир Васильев, сообщил журналистам, что вопрос введения смертной казни за терроризм будет серьезно изучен и принято решение, отражающее ожидания общества, пишет ИА RuNews24.ru.
Следует отметить, что в России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, введенный в связи с присоединением страны к Совету Европы.
В своем интервью для RuNews24.ru, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, Андрей Климов, пояснил, что с точки зрения Конституции смертная казнь не исключена, но ее применение приостановлено. Он также отметил, что общество уже долгое время ведет дискуссии на эту тему.