Диетолог назвала продукты, способствующие получению антиоксидантов

Антиоксиданты широко распространены в растительных продуктах, например, в овощах, фруктах, листовых зеленых овощах, ягодах, орехах и бобовых, пишет ИА RuNews24.ru. Если питание человека сбалансировано и включает эти продукты, то дефицит антиоксидантов не возникнет. Однако, если эти продукты исключены из рациона, возможно появление риска развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, сообщила диетолог Наталья Круглова.