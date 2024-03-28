Диетолог назвала продукты, способствующие получению антиоксидантов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Антиоксиданты широко распространены в растительных продуктах, например, в овощах, фруктах, листовых зеленых овощах, ягодах, орехах и бобовых, пишет ИА RuNews24.ru. Если питание человека сбалансировано и включает эти продукты, то дефицит антиоксидантов не возникнет. Однако, если эти продукты исключены из рациона, возможно появление риска развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, сообщила диетолог Наталья Круглова.
Следует отличать, каким образом антиоксиданты получаются в питании человека: либо через употребление продуктов, либо с помощью биологически активных добавок. Однако использование добавок с антиоксидантами не всегда эффективно для профилактики заболеваний и даже может способствовать развитию некоторых заболеваний.