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Диетолог назвала продукты, способствующие получению антиоксидантов

28 марта 2024, 07:34
Потребление продуктов, содержащих много антиоксидантов, может помочь уменьшить вероятность заболевания и улучшить общее состояние организма. Однако стоит помнить, что антиоксиданты не являются универсальным средством от всех болезней и не могут заменить традиционное лечение.

Антиоксиданты широко распространены в растительных продуктах, например, в овощах, фруктах, листовых зеленых овощах, ягодах, орехах и бобовых, пишет ИА RuNews24.ru. Если питание человека сбалансировано и включает эти продукты, то дефицит антиоксидантов не возникнет. Однако, если эти продукты исключены из рациона, возможно появление риска развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака, сообщила диетолог Наталья Круглова.

Следует отличать, каким образом антиоксиданты получаются в питании человека: либо через употребление продуктов, либо с помощью биологически активных добавок. Однако использование добавок с антиоксидантами не всегда эффективно для профилактики заболеваний и даже может способствовать развитию некоторых заболеваний.

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