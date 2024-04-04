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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Терапевт рассказала обострения каких болезней ждать этой весной

4 апреля 2024, 11:02
Терапевт Анастасия Тимощенко предупреждает, что весной у жителей России возможно обострение ряда заболеваний, включая болезни ЖКТ и психические расстройства. Помимо этого, снижение иммунитета после зимы может стать причиной простуды и ОРВИ.

Кроме того, ослабление иммунитета может стать причиной простудных заболеваний.

В интервью NEWS.ru Тимощенко отмечает, что весеннее обострение психических проблем, заболеваний желудка и кишечника, а также аллергических реакций является распространенным явлением.

Она также указывает на то, что у людей с тревожной психикой весна обычно вызывает усиление симптомов. Повышенная концентрация пыли и пыльцы в воздухе, характерная для весны, может спровоцировать обострение аллергических реакций и астматических состояний.

Кроме того, ослабление иммунитета после зимы и резкие перепады температуры могут увеличить риск вирусных инфекций и дерматологических проблем. Также весеннее переохлаждение может привести к обострению хронических урологических проблем.

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