Терапевт рассказала обострения каких болезней ждать этой весной

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Кроме того, ослабление иммунитета может стать причиной простудных заболеваний.
В интервью NEWS.ru Тимощенко отмечает, что весеннее обострение психических проблем, заболеваний желудка и кишечника, а также аллергических реакций является распространенным явлением.
Она также указывает на то, что у людей с тревожной психикой весна обычно вызывает усиление симптомов. Повышенная концентрация пыли и пыльцы в воздухе, характерная для весны, может спровоцировать обострение аллергических реакций и астматических состояний.
Кроме того, ослабление иммунитета после зимы и резкие перепады температуры могут увеличить риск вирусных инфекций и дерматологических проблем. Также весеннее переохлаждение может привести к обострению хронических урологических проблем.