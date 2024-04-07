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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Новосибирский зоопарк проведет день открытых дверей в конюшне

Новосибирский зоопарк проведет день открытых дверей в конюшне

7 апреля 2024, 09:07
Фото: Антон Засимов / 1MI
Все желающие смогут познакомиться с лошадьми, узнать больше о их содержании.

8 апреля в конюшне Новосибирского зоопарка пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с лошадьми, узнать больше о их содержании.

Участие бесплатное, но необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 227-36-32. Всего в этот день проведут две экскурсии по 20 человек — в 14:00 и 16:00.

В зоопарке сообщили, что места еще есть. Несмотря на то, что акция приурочена к декаде пожилого человека, принять в ней участие могут посетители любого возраста.

Зоопарк проводит такие акции регулярно. Также действует секция верховой езды. В зооколлекции представлены домашняя, кузнецкая и алтайская лошади.

Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе
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Ранее в Новосибирском зоопарке запустили центральный фонтан. Он начал работу одним из первых в городе. Обитатели зоопарка уже вовсю радуются хорошей погоде. Ранее мы публиковали видео, как животные реагируют на смену погоды.

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#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Лошади#Новосибирский зоопарк#Экскурсия#Алёна Рогонова
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