Новосибирский зоопарк проведет день открытых дверей в конюшне

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
8 апреля в конюшне Новосибирского зоопарка пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться с лошадьми, узнать больше о их содержании.
Участие бесплатное, но необходимо предварительно записаться, позвонив по телефону 227-36-32. Всего в этот день проведут две экскурсии по 20 человек — в 14:00 и 16:00.
В зоопарке сообщили, что места еще есть. Несмотря на то, что акция приурочена к декаде пожилого человека, принять в ней участие могут посетители любого возраста.
Зоопарк проводит такие акции регулярно. Также действует секция верховой езды. В зооколлекции представлены домашняя, кузнецкая и алтайская лошади.
Ранее в Новосибирском зоопарке запустили центральный фонтан. Он начал работу одним из первых в городе. Обитатели зоопарка уже вовсю радуются хорошей погоде. Ранее мы публиковали видео, как животные реагируют на смену погоды.