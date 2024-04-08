Сын избил до смерти ломом и гвоздодером свою мать. Сколько ему дали?

В сентябре-2023 в Новосибирске сын поссорился со своей матерью. Во время конфликта он стал ее избивать. Сначала удары мужчина наносил руками и ногами. Затем в ход пошло то, что попало под руку — лом и гвоздодер. Плюс ко всему мужчина угрожал соседям топором.