Сын избил до смерти ломом и гвоздодером свою мать. Сколько ему дали?

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В сентябре-2023 в Новосибирске сын поссорился со своей матерью. Во время конфликта он стал ее избивать. Сначала удары мужчина наносил руками и ногами. Затем в ход пошло то, что попало под руку — лом и гвоздодер. Плюс ко всему мужчина угрожал соседям топором.
По информации пресс-службы регионального СК РФ, у 71-летней женщины оказались повреждены жизненно важные органы. Она умерла в скорой помощи на руках у медиков.
Суд признал сына виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчине назначили наказание — 10 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.