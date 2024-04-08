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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:20

У 71-летней женщины оказались повреждены жизненно важные органы

Сын избил до смерти ломом и гвоздодером свою мать. Сколько ему дали?

8 апреля 2024, 08:13
Фото: 1MI
У 71-летней женщины оказались повреждены жизненно важные органы

Новосибирцу дали 10 лет «строгача» за убийство матери ломом и гвоздодером

У 71-летней женщины оказались повреждены жизненно важные органы. Она умерла в скорой помощи на руках у медиков.

В сентябре-2023 в Новосибирске сын поссорился со своей матерью. Во время конфликта он стал ее избивать. Сначала удары мужчина наносил руками и ногами. Затем в ход пошло то, что попало под руку — лом и гвоздодер. Плюс ко всему мужчина угрожал соседям топором.

По информации пресс-службы регионального СК РФ, у 71-летней женщины оказались повреждены жизненно важные органы. Она умерла в скорой помощи на руках у медиков.

Суд признал сына виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Мужчине назначили наказание — 10 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет.

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