Приставы взыскали с новосибирца 300 тысяч за сбитого пешехода

У женщины оказалась сломана нога. Водителя разыскали. Помимо условного лишения свободы, суд обязал его выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, но осужденный этого так и не сделал. Более того, мужчина всячески избегал ответственности. Приставы арестовали банковские счета и имущество должника-уклониста.