Приставы взыскали с новосибирца 300 тысяч за сбитого пешехода

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей с 40-летнего новосибирца, который сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба управления, водитель сбил во дворе женщину и скрылся.
У женщины оказалась сломана нога. Водителя разыскали. Помимо условного лишения свободы, суд обязал его выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, но осужденный этого так и не сделал. Более того, мужчина всячески избегал ответственности. Приставы арестовали банковские счета и имущество должника-уклониста.
На один из счетов в какой-то момент упала крупная сумма. Ее оказалось достаточно, чтобы погасить долг перед потерпевшей.