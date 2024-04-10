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Приставы взыскали с новосибирца 300 тысяч за сбитого пешехода

Приставы взыскали с новосибирца 300 тысяч за сбитого пешехода

10 апреля 2024, 06:50
Фото: 1MI
Приставы арестовали банковские счета должника-уклониста. На один из них в какой-то момент упала крупная сумма. Ее оказалось достаточно, чтобы погасить долг перед потерпевшей.

Судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей с 40-летнего новосибирца, который сбил пешехода. Как сообщает пресс-служба управления, водитель сбил во дворе женщину и скрылся.

У женщины оказалась сломана нога. Водителя разыскали. Помимо условного лишения свободы, суд обязал его выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, но осужденный этого так и не сделал. Более того, мужчина всячески избегал ответственности. Приставы арестовали банковские счета и имущество должника-уклониста.

На один из счетов в какой-то момент упала крупная сумма. Ее оказалось достаточно, чтобы погасить долг перед потерпевшей.

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#Общество#Новосибирск#Долг#Приставы#Судебные приставы#Алёна Рогонова
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