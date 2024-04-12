Станция «Спортивная» прошла госэкспертизу — когда ее откроют

Документация со всеми правками была направлена на пересмотр 25 марта. До этого общественник Евгений Митрофанов заявлял об обнаружении экспертами многочисленных нарушений, поэтому в администрации города Новосибирска вынуждены были заявить о согласовании и подготовке полного пакета документов.