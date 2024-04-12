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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске прошел госэкспертизу

Станция «Спортивная» прошла госэкспертизу — когда ее откроют

12 апреля 2024, 12:59
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске прошел госэкспертизу

Проект станции метро «Спортивная» в Новосибирске прошел госэкспертизу

Проектная документация станции метро «Спортивная» получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом стало известно 12 апреля.

Одобрение Главгосэкспертизы подтвердили представители компании-подрядчика.

«Положительное заключение получено сегодня, 12 апреля», — сообщили в ООО «СпецТрансСтрой».

Документация со всеми правками была направлена на пересмотр 25 марта. До этого общественник Евгений Митрофанов заявлял об обнаружении экспертами многочисленных нарушений, поэтому в администрации города Новосибирска вынуждены были заявить о согласовании и подготовке полного пакета документов.

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Сейчас ожидается одобрение строительной сметы. В случае получения положительного заключения многострадальную станцию «Спортивную» могут открыть уже этим летом.

Напомним, что в Новосибирском метрополитене проводят плановые ремонтные работы.

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#Александр Ляхов#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Метро#Строительство#Станция "Спортивная"#Экспертиза
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