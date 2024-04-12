Станция «Спортивная» прошла госэкспертизу — когда ее откроют

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Одобрение Главгосэкспертизы подтвердили представители компании-подрядчика.
«Положительное заключение получено сегодня, 12 апреля», — сообщили в ООО «СпецТрансСтрой».
Документация со всеми правками была направлена на пересмотр 25 марта. До этого общественник Евгений Митрофанов заявлял об обнаружении экспертами многочисленных нарушений, поэтому в администрации города Новосибирска вынуждены были заявить о согласовании и подготовке полного пакета документов.
Сейчас ожидается одобрение строительной сметы. В случае получения положительного заключения многострадальную станцию «Спортивную» могут открыть уже этим летом.
Напомним, что в Новосибирском метрополитене проводят плановые ремонтные работы.