ГТЛК начала реализацию программы льготного лизинга беспилотников

По условиям лизинга беспилотники предоставляются на срок 3–5 лет по льготной ставке от 3,5% до 8,5%. Оператор должен заплатить авансовый платеж — до 30% от стоимости лизингового имущества. Конкретные условия будут формироваться для каждого лизингополучателя в отдельности, в зависимости от типа и состава БАС и действующей на момент передачи в лизинг ставки рефинансирования ЦБ РФ.