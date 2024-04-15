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пресс-служба ООО"БАС»

ГТЛК начала реализацию программы льготного лизинга беспилотников

15 апреля 2024, 08:07
пресс-служба ООО"БАС»
АО «Государственная транспортная лизинговая компания» получило бюджетные деньги в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Сумма финансирования — 2,5 млрд рублей на реализацию программы льготного лизинга беспилотников.

Деньги были предоставлены государством в виде взноса в уставный капитал АО. Суммарный объем программы по льготному лизингу беспилотников в 2024 году составляет 3,1 млрд рублей, учитывая внебюджетные средства, пишут «Новые известия».

Как объяснил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, программа по льготному лизингу направлена на всю номенклатуру БАС, кроме образовательных дронов. Оборудование, поставляемое в рамках программы, должно соответствовать требованиям сертификации и критериям локализации дронов. ГТЛК назначена базовым исполнителем льготной программы.

По условиям лизинга беспилотники предоставляются на срок 3–5 лет по льготной ставке от 3,5% до 8,5%. Оператор должен заплатить авансовый платеж — до 30% от стоимости лизингового имущества. Конкретные условия будут формироваться для каждого лизингополучателя в отдельности, в зависимости от типа и состава БАС и действующей на момент передачи в лизинг ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Другие обязательные условия для участия в льготной программе компаний-эксплуатантов беспилотников: страхование имущества, документы, удостоверяющие квалификацию персонала для эксплуатации БАС, подтверждение возможности осуществления деятельности в соответствии с российским действующим законодательством.

По словам гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха, проект действует таким образом, чтобы в равной мере обеспечить доступ всех операторов беспилотников к льготному лизингу. Он отметил большой интерес к участию в программе со стороны операторов БАС и производителей беспилотников.

Отмечается, что ГТЛК также станет базовым поставщиком беспилотников и квалифицированным заказчиком в рамках гражданского государственного заказа. Это станет возможным уже в этом году после выхода необходимых регламентирующих документов.

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