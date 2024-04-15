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Published Сегодня, 03:14

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Updated Сегодня, 03:16

Жители региона видели град, дождь, радугу и смерч

Последствия разгула стихии в Новосибирской области

15 апреля 2024, 03:14
Фото: vk.com/karasukskiy_nso
Жители региона видели град, дождь, радугу и смерч

Град и смерч обрушились на Новосибирскую область

Стихия бушевала в разных проявлениях в регионе в выходные дни

Жители Новосибирской области в воскресенье, 14 апреля, столкнулись с непогодой. Разнообразные природные явления люди сняли на камеры мобильных телефонов.

Под дождем вперемешку с мелким градом оказались жители города Карасук на юге региона. А после на небе засияла радуга.

«Нужно было после дождя на радугу смотреть — она своими концами показывает, где клады зарыты», — пишут в комментариях подписчики паблика районной администрации.
В Карасуке град и радугу наблюдали одновременно
Видео: vk.com/karasukskiy_nso

В Барабинске град был заметно крупнее и покрыл сплошным слоем землю. Осадки сопровождались грозой. Что любопытно — стихия накрыла не весь город. В некоторых районах никаких осадков не наблюдалось, сообщают местные жители.

Не было осадков и в Искитиме, зато дул сильный ветер. В результате люди наблюдали настоящий мини-смерч из мусора, разбросанного по улице.

Небольшой мусорный смерч никакого вреда не принес
Видео: vk.com/vn.ru_nso

Весна в этом году преподносит неприятные сюрпризы. Так, многие дачники, приехав после зимы на свои участки, обнаружили разрушенные теплицы. Как говорят специалисты, поликарбонат пострадал в из-за постоянных «температурных качелей».

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