Последствия разгула стихии в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:16
Жители Новосибирской области в воскресенье, 14 апреля, столкнулись с непогодой. Разнообразные природные явления люди сняли на камеры мобильных телефонов.
Под дождем вперемешку с мелким градом оказались жители города Карасук на юге региона. А после на небе засияла радуга.
«Нужно было после дождя на радугу смотреть — она своими концами показывает, где клады зарыты», — пишут в комментариях подписчики паблика районной администрации.
В Барабинске град был заметно крупнее и покрыл сплошным слоем землю. Осадки сопровождались грозой. Что любопытно — стихия накрыла не весь город. В некоторых районах никаких осадков не наблюдалось, сообщают местные жители.
Не было осадков и в Искитиме, зато дул сильный ветер. В результате люди наблюдали настоящий мини-смерч из мусора, разбросанного по улице.
Весна в этом году преподносит неприятные сюрпризы. Так, многие дачники, приехав после зимы на свои участки, обнаружили разрушенные теплицы. Как говорят специалисты, поликарбонат пострадал в из-за постоянных «температурных качелей».