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Updated Сегодня, 06:18

Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула

Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула

17 апреля 2024, 06:16
Фото: Елена Акиньшина / Новосибирский зоопарк
Событие перенесли на воскресенье, чтобы побывать на нем смогли все желающие.

23 апреля в мире отмечают международный день манула. В честь праздника Новосибирский зоопарк 21 апреля проведет большой праздник. Начало — в 12:00. Событие перенесли на воскресенье, чтобы побывать на нем смогли все желающие.

К предстоящему событию зоопарк поделился шикарной подборкой фотографий своих манулов. Рассматриваем их великолепную шерстку.

Фото: Елена Акиньшина / Новосибирский зоопарк
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Манулы стали всеобщими любимцами не в последнюю очередь за счет своей привлекательной внешности. У них огромные глаза, милые ушки и роскошный мех. Кто-то даже изъявляет желание поселить такого котика у себя дома. При этом манулы не годятся на роль питомцев из-за свободолюбивого нрава. Всё-таки это дикие животные.

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