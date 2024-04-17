Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
23 апреля в мире отмечают международный день манула. В честь праздника Новосибирский зоопарк 21 апреля проведет большой праздник. Начало — в 12:00. Событие перенесли на воскресенье, чтобы побывать на нем смогли все желающие.
К предстоящему событию зоопарк поделился шикарной подборкой фотографий своих манулов. Рассматриваем их великолепную шерстку.
Манулы стали всеобщими любимцами не в последнюю очередь за счет своей привлекательной внешности. У них огромные глаза, милые ушки и роскошный мех. Кто-то даже изъявляет желание поселить такого котика у себя дома. При этом манулы не годятся на роль питомцев из-за свободолюбивого нрава. Всё-таки это дикие животные.