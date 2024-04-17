Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула

Манулы стали всеобщими любимцами не в последнюю очередь за счет своей привлекательной внешности. У них огромные глаза, милые ушки и роскошный мех. Кто-то даже изъявляет желание поселить такого котика у себя дома. При этом манулы не годятся на роль питомцев из-за свободолюбивого нрава. Всё-таки это дикие животные.