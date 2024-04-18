Исследование ИНВИТРО: у половины россиян присутствует дефицит витамина D

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Как выяснилось, у 51% уровень витамина D оказался ниже нормы, пишет newizv.ru.
Из тех, у кого выявлена нехватка данного витамина, 59,6% — это дети и подростки до 18 лет. На втором месте лица 18–45 лет — 53,22%. Третья строчка — граждане старше 65 лет — 48,3%.
Примечательно, что в Москве и Подмосковье нехватка витамина D выявлена, соответственно, у 48% и 52% населения, а на юге России она ещё выше — 56,8% жителей.
По словам специалистов, географическое положение нашей страны частично влияет на уровень дефицита витамина D. Также загрязнение воздуха в промышленных центрах может препятствовать проникновению солнечных лучей. Наконец, образ жизни современного человека, при котором на воздухе проводится всё меньше времени, тоже не способствует выработке витамина D.
Этот витамин играет важную роль в работе иммунной системы. Более того, его недостаток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Влияет дефицит витамина D и на психику, вызывая раздражительность и депрессию.
Руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО Екатерина Терентьева отметила, что главным образом витамин D вырабатывается в организме путём синтеза в коже при попадании на неё ультрафиолетовых лучей. При этом с возрастом кожа утрачивает способность к выработке витамина D, а с пищей он практически не поступает.
Если человек подозревает у себя дефицит данного витамина, следует обратиться к специалисту. Самостоятельный приём препаратов может навредить, а не помочь. Чтобы развеять сомнения, необходимо прежде всего провести анализ крови на наличие витамина D. Он точно покажет, нужно ли дополнительно принимать этот витамин или всё в норме.