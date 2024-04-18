Исследование ИНВИТРО: у половины россиян присутствует дефицит витамина D

Если человек подозревает у себя дефицит данного витамина, следует обратиться к специалисту. Самостоятельный приём препаратов может навредить, а не помочь. Чтобы развеять сомнения, необходимо прежде всего провести анализ крови на наличие витамина D. Он точно покажет, нужно ли дополнительно принимать этот витамин или всё в норме.