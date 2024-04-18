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В Модульбанке заработали B2B-переводы для компаний из Российской Федерации

В Модульбанке заработали B2B-переводы для компаний из Российской Федерации

18 апреля 2024, 07:30
Фото: 1MI
Рынок банковских переводов в России значительно изменился за последние несколько лет. Финансовые учреждения, вынужденные адаптироваться к новой экономической и политической ситуации, активно внедряют новые типы банковских переводов.

Очевидно, что развитие банков в этом направлении будет продолжаться.

В перечне важных задач, которые сегодня стремятся решить банки Российской Федерации, первоочередной является упрощение проведения международных платежей в условиях антироссийских санкций. Новые типы переводов повышают надежность и ускоряют проведение финансовых операций, имеют эффективные методы аутентификации и шифрования, которые используют для предотвращения незаконного доступа к денежным средствам. Подобные механизмы успешно объединяются с такими технологиями, как блокчейн, а также интегрируются с ИИ, сообщает gorod55.ru.

Среди подобных передовых нововведений нельзя не упомянуть банковские переводы B2B, недавно появившиеся на отечественном рынке финансовых услуг. Клиент банка может осуществить перевод B2B в режиме онлайн из любого уголка мира. Такие операции делают возможным осуществление международных платежей. При этом они успешно автоматизируются и интегрируются в бухгалтерские и управленческие системы. B2B-переводы снижают затраты на обработку банковских операций и обмен документацией, они абсолютно безопасны и предоставляют компаниям доступ к информации о состоянии их активов и истории операций.

Переводы B2B уже производятся в нескольких крупнейших российских банках — Сбербанке, ВТБ и Альфа-Банке, а с начала текущего месяца они заработали через СБП в Модульбанке.

Все ИП и юридические лица без исключения имеют доступ к новому типу переводов — это не зависит от выбранного клиентом тарифа. B2B СБП очень похожи на применяемые среди юрлиц и ИП переводы по реквизитам. Их отличие от банковского перевода классического типа заключается в том, что такую операцию можно осуществить в любое время и вся процедура занимает буквально одно мгновение.

Перевод B2B делается за пару кликов: нужно только перейти по присланной контрагентом ссылке или отсканировать полученный QR-код и подтвердить оплату в своем банковском личном кабинете.

Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева убеждена, что B2B-переводы через СБП играют очень важную роль в процессе развития российского финансового рынка.

«Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — заключила специалист.

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