В Модульбанке заработали B2B-переводы для компаний из Российской Федерации

Среди подобных передовых нововведений нельзя не упомянуть банковские переводы B2B, недавно появившиеся на отечественном рынке финансовых услуг. Клиент банка может осуществить перевод B2B в режиме онлайн из любого уголка мира. Такие операции делают возможным осуществление международных платежей. При этом они успешно автоматизируются и интегрируются в бухгалтерские и управленческие системы. B2B-переводы снижают затраты на обработку банковских операций и обмен документацией, они абсолютно безопасны и предоставляют компаниям доступ к информации о состоянии их активов и истории операций.