С поддержкой МСП Банка малый и средний бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
За последние полгода банк активно участвовал в 20 выпусках облигаций общим объемом в пять миллиардов рублей, пишет РИА Новости.
Председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор КМСП Александр Исаевич отметил, что поддержка банка делает процесс выхода компаний на фондовый рынок более простым и понятным. Этот механизм финансирования приобретает все большую востребованность, о чем свидетельствует стабильный рост спроса.
Исаевич также подчеркнул, что общий объем выпусков облигаций, сопровождаемых дочерним банком КМСП, за первые три месяца текущего года уже равен аналогичному показателю за весь прошлый год. Этот успех подтверждает эффективность механизмов, разработанных банком для снижения ставок фондирования для эмитентов, и данное обстоятельство способствует принятию решения о выходе на фондовый рынок.
Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, в свою очередь, заявил, что банк обладает достаточными ресурсами для поддержки выпусков биржевых облигаций МСП на сумму до восьми миллиардов рублей до конца текущего года, особенно в условиях благоприятной конъюнктуры и роста спроса.
Среди компаний, которые разместили облигации при поддержке МСП Банка, есть представители малых технологических компаний (МТК), такие как «ХРОМОС Инжиниринг», производитель хроматографических комплексов, и «Мой Самокат», крупнейший сервис аренды устройств микромобильности в России. Банк также поддержал выпуск облигаций компании «Симпл Солюшнз Кэпитл», которая ведет деятельность в различных секторах экономики, включая лизинг, факторинг, поставки оборудования, сельское хозяйство и пр. При поддержке банка удалось выпустить облигации научно-производственного предприятия «Моторные Технологии» (завод Mizotty). Оно разрабатывает, производит, обеспечивает импортозамещение промышленного моечного оборудования для очистки деталей и агрегатов.
Эти достижения компаний малого и среднего бизнеса становятся возможны благодаря участию МСП Банка в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов по инициативе президента Владимира Путина.