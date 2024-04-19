С поддержкой МСП Банка малый и средний бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

Исаевич также подчеркнул, что общий объем выпусков облигаций, сопровождаемых дочерним банком КМСП, за первые три месяца текущего года уже равен аналогичному показателю за весь прошлый год. Этот успех подтверждает эффективность механизмов, разработанных банком для снижения ставок фондирования для эмитентов, и данное обстоятельство способствует принятию решения о выходе на фондовый рынок.