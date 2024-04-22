Каждый четвертый российский ИП относится к молодежи

При этом самое большое количество новых предпринимателей отмечается в сфере розничной торговли, где в прошлом году был зарегистрирован прирост на 41%. «Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следуют деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — сказал эксперт.