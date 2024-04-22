Каждый четвертый российский ИП относится к молодежи

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
При этом доля молодежи среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составляет 44%, пишет РИА Новости.
Кроме того, 5,2 млн россиян в возрасте до 35 лет занимаются бизнесом в статусе самозанятых. Результаты исследований сектора МСП обнародовала Корпорация МСП во время форума молодых предпринимателей «Создай наше», организаторами которого стали РБК, АСИ и КМСП.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, исследование показало, что в России наблюдается рост интереса молодых людей к предпринимательской деятельности. Среди ИП доля молодежи составляет почти половину, а среди самозанятых — превышает 53%.
При этом самое большое количество новых предпринимателей отмечается в сфере розничной торговли, где в прошлом году был зарегистрирован прирост на 41%. «Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы. Пока порога ее насыщения не видно. За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следуют деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — сказал эксперт.
Также глава КМСП подчеркнул, что российская молодежь готова и способна быть драйвером развития предпринимательства в сегменте МСП. При поддержке государства молодые люди смогут преодолеть трудности, с которыми можно столкнуться при ведении бизнеса. В частности, согласно данным ФНС РФ, 58% молодых бизнесменов уже пользовались мерами господдержки.
Следует отметить, что сейчас поддержку и развитие системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне обеспечивают соответствующие ведомства, а именно Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также такие институты развития, как Корпорация МСП.