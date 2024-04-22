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Posted Вчера, 09:33

Published Вчера, 09:33

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

СОГАЗ обновил интерфейс мобильного приложения

22 апреля 2024, 09:33
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На главном экране мобильного приложения «СОГАЗ — здоровье и страхование» появились интерактивные сторис с актуальными новостями и советами от экспертов СОГАЗа.

Новый интерфейс позволяет сделать навигацию внутри приложения более интуитивной и понятной, чтобы пользователи могли быстрее находить нужный раздел или сервис.

Также в разделе ОМС приложения теперь доступна информация, когда можно пройти бесплатную диспансеризацию и что для этого нужно.

Кроме того, благодаря расширенным интеграциям с клиниками-партнерами в приложении появилась возможность перенести визит к врачу, если планы внезапно изменились.

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