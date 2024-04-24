Зараженная вода в Новосибирске — правда или фейк, рассказали специалисты

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Сообщения замаскированы под личное послание, которое якобы массово пересылает адресат. Доверительный тон и упоминание слов «скорая» и «Роспотребнадзор» способно сбить с толку и посеять панику.
«Светик, сейчас нас Роспотребнадзор предупредил строго-настрого воду из-под крана не пить. Девчонки, кто по скорой работает, говорят, что очень много вызовов по городу: рвота, расстройство живота. Люди уже болеть начинают, болезней сейчас будет много кишечных. В зону затопления попали кладбища, скотомогильники», — пугает аноним.
В новосибирском Роспотребнадзоре заявили, что подобные сообщения — это фейк, верить им ни в коем случае нельзя. В регионе спокойная эпидемиологическая обстановка. Качество воды находится на контроле.
Отметим, подобный прием используют и при других обстоятельствах. Ранее по сети гуляли предупреждения о неизвестной науке новой эпидемии. Авторы таких «голосовых» никогда не называют конкретный регион или медучреждение.