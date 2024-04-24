atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Зараженная вода в Новосибирске — правда или фейк, рассказали специалисты

Зараженная вода в Новосибирске — правда или фейк, рассказали специалисты

24 апреля 2024, 09:21
Фото: Николай Русанов / 1MI
В мессенджерах новосибирцы массово пересылают друг другу голосовые предупреждения о зараженной воде из-под крана, якобы после нее открывается понос и рвота, сообщает Роспотребнадзор.

Сообщения замаскированы под личное послание, которое якобы массово пересылает адресат. Доверительный тон и упоминание слов «скорая» и «Роспотребнадзор» способно сбить с толку и посеять панику.

«Светик, сейчас нас Роспотребнадзор предупредил строго-настрого воду из-под крана не пить. Девчонки, кто по скорой работает, говорят, что очень много вызовов по городу: рвота, расстройство живота. Люди уже болеть начинают, болезней сейчас будет много кишечных. В зону затопления попали кладбища, скотомогильники», — пугает аноним.

В новосибирском Роспотребнадзоре заявили, что подобные сообщения — это фейк, верить им ни в коем случае нельзя. В регионе спокойная эпидемиологическая обстановка. Качество воды находится на контроле.

Видео: Роспотребнадзор по Новосибирской области

Отметим, подобный прием используют и при других обстоятельствах. Ранее по сети гуляли предупреждения о неизвестной науке новой эпидемии. Авторы таких «голосовых» никогда не называют конкретный регион или медучреждение.

Дефицит питьевой воды спровоцировал паводок в Бердске
Узнать подробнее
Читайте также:
Семь новосибирцев умерли из-за укусов клещейИнформацию о разрушении четвертого моста в Новосибирске группа ВИС назвала фейкомВ Первомайском районе Новосибирска неизвестный ворует детей — правда или фейк?
#Алёна Рогонова#Видео#Новосибирск#Вода#Здоровье#Роспотребнадзор#Фейки#Чистая вода
Подпишитесь
Из-за наглых мигрантов с тараканами новосибирцы оказались на улице
Сегодня, 04:30
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Сегодня, 08:06
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Вчера, 09:24
Синоптики рассказали, когда закончатся мороз и снег в Новосибирске
Сегодня, 01:52
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
Вчера, 10:48
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
Вчера, 08:55
"