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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

РСХБ: ставка по рублевым вкладам — 16%

РСХБ: ставка по рублевым вкладам — 16%

25 апреля 2024, 13:03
Фото: предоставлено пресс службой «Россельхозбанк»
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С 15 апреля 2024 года новым вкладчикам Россельхозбанка доступна максимальная доходность 16% по сберегательному продукту «Свой вклад» при выборе выплаты процентов в конце срока.

Высокая ставка доступна по вкладам срочностью 6 месяцев, без опций пополнения и совершения расходных операций. Её могут получить новые клиенты, а также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

Для клиентов, которые решают перераспределить уже имеющиеся на вкладе средства, доступна максимальная доходность 15,5% при выборе выплаты процентов в конце срока и при оформлении через дистанционные каналы (Мобильное приложение или Интернет-банк).

«Вклады продолжают оставаться самым популярным способом получения дополнительного дохода для более консервативных клиентов банка. Об этом говорят и наши данные: объём средств, привлеченных в депозиты клиентов, за 1-й квартал 2024 года составил более 500 млрд рублей, что на четверть больше чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем году», — отметила Юлия Деменюк, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка.

«Свой вклад» в рублях можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей без возможности пополнения и совершения расходных операций; 5 000 рублей с условием пополнения, но без возможности совершения расходных операций; 10 000 рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена, при других условиях она составит 10 млн рублей.

Быстро и удобно открыть сберегательные продукты РСХБ можно в офисах банка, а также в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банка и Мобильном приложении. Подробная информация по продуктам размещена на официальном сайте www.rshb.ru.

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