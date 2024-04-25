РСХБ: ставка по рублевым вкладам — 16%

«Свой вклад» в рублях можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 000 рублей без возможности пополнения и совершения расходных операций; 5 000 рублей с условием пополнения, но без возможности совершения расходных операций; 10 000 рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена, при других условиях она составит 10 млн рублей.