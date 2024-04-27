Хрусты с муксуном новосибирцы могут попробовать на гастрофестивале «Своё в городе»

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Мероприятие не только объединило 12 000 фермеров и 500 ресторанов для популяризации локальных фермерских продуктов и сельского хозяйства, но также знакомит россиян с различными блюдами как русской, так и международной кухни.
В течение 3 недель шеф-повара ведущих ресторанов предложат гостям «Своё сет-меню» из 3 или 4-5 блюд, приготовленных из локальных продуктов. Цена на фестивальные сеты будет фиксированной и будет зависеть от количества блюд в сете и статуса заведения. Попробовать «Свое меню» можно в ресторанах-участниках, отмеченных специальной наклейкой «Участник гида „Своё в городе“.
В Новосибирске в фестивале участвуют рестораны #СИБИРЬСИБИРЬ, «Сыроварня», «Жан Хуан Лу», «Птичка. Маленькая, но гордая хинкальная», «Бочкари», Quince, кафе-кондитерская «Тюльпан&Марципан», гастробистро «Белок» и пиццерия Lucky Pizza.
«Для гостей гастрофестиваля мы приготовили сет, включающий в себя домашние беляши, хрусты с муксуном и свежим огурцом, а также клюкву с кедровыми орехами и мёдом. Это оригинальное трио из домашних, полезных и локальных специалитетов, что созвучно концепции ресторана и моему личному гастрономическому вкусу», — рассказала Наталья Крупеня, шеф-повар ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ.
«Все необходимые продукты для наших блюд мы приобретаем у местных фермеров, что гарантирует высокое качество и свежесть ингредиентов. Участие в гастрофестиваля для нас имеет огромное значение. Это не только способ продвигать ресторан и привлекать новых гостей, но и возможность проявить уважение к русской культуре и традиционной кухне — такой разной и аутентичной», — добавила Наталья Крупеня.
Цель фестиваля «Своё в городе» — укрепить сотрудничество между фермерскими хозяйствами и представителями сегмента HoReCa. Мероприятие объединит фермеров, рестораторов, владельцев бизнеса и ценителей вкусной и здоровой еды из местных продуктов.
Использование в меню локальных продуктов — актуальный тренд в ресторанном бизнесе. Сотрудничество представителей сегмента HoReCa с производителями и агрохозяйствами своих регионов выгодно и фермерам, и рестораторам, и посетителям: свежие продукты (сыры, овощи, мясо, рыба, овощи, фрукты и ягоды) доставляются без лишних посредников и сложной логистики. Этот тренд также очень важен для обеспечения продовольственного суверенитета регионов и страны в целом.
География фестиваля охватит более 20 населённых пунктов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Самара, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Тюмень, Уфа, Ярославль, Геленджик, Ростов-на-Дону, Красноярск, Ставрополь.
Торжественное награждение победителей и закрытие фестиваля состоятся на бранче в одном из московских ресторанов, где участников также ждут встречи с именитыми шеф-поварами столицы. Мероприятие поддерживают ведущие фуд-блогеры городов-участников — 100 инфлюенсеров, гастрономических экспертов и амбассадоров будут пробовать и оценивать гастросеты, писать отзывы и публиковать их в СМИ и социальных сетях.
Подробная информация о ресторанах-участниках фестиваля «Своё в городе» размещена на сайте проекта.
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