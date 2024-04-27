Хрусты с муксуном новосибирцы могут попробовать на гастрофестивале «Своё в городе»

«Все необходимые продукты для наших блюд мы приобретаем у местных фермеров, что гарантирует высокое качество и свежесть ингредиентов. Участие в гастрофестиваля для нас имеет огромное значение. Это не только способ продвигать ресторан и привлекать новых гостей, но и возможность проявить уважение к русской культуре и традиционной кухне — такой разной и аутентичной», — добавила Наталья Крупеня.