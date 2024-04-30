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Животных хоронили не по правилам

Незаконный скотомогильник нашли в новосибирском поселке — его проверит прокуратура

30 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI
Животных хоронили не по правилам

Незаконный скотомогильник в новосибирском поселке проверит прокуратура

В поселке под Новосибирском местные жители обнаружили скотомогильник, теперь его проверит прокуратура.

В соцсетях распространяется информация о незаконном скотомогильнике, который расположен в поселке Линево. По словам местных жителей, в лесу вырыта яма, где лежат останки животных.

Причем рядом со скотомогильником есть питьевая скважина, дома, а также река, куда стекают трупные яды. В организации могилы обвинили местного фермера, который после забоя скота мог складировать туда животных.

По данному факту прокуратура начала проверку. Она даст оценку соблюдения правил утилизации биологических отходов. После результатов, будут приняты меры регулирования.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Прокуратура#Проверка
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