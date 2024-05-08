На российском рынке появятся новинки Пекинского автосалона

Среди новинок, которые гарантированно заинтересуют россиян, есть еще один автомобиль — внедорожник Jaecoo J7. Он снабжен гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбодвигатель и электромотор, и сочетает в себе эффективность и мощность.