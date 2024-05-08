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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

На российском рынке появятся новинки Пекинского автосалона

На российском рынке появятся новинки Пекинского автосалона

8 мая 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney
Вскоре на автомобильном рынке России появятся самые современные модели авто из КНР, которые были презентованы на Пекинском автосалоне. Среди них — внедорожники Haval и последние модели таких производителей, как Omoda, Chery, Jaecoo, Jetour, и прочих брендов.

Любители новинок автопрома уже заинтересовались представленными моделями. Новые машины имеют ультрасовременный дизайн, при этом они сконструированы по передовым технологиям и отлично оснащены.

Кроссовер Haval H9 второго поколения может стать ключевой новинкой на авторынке РФ. Его технические характеристики, комфортабельный салон и современный дизайн кузова впечатлят любого. Кроссовер будут поставлять в разных комплектациях, в частности с бензиновым и дизельным двигателями, сообщает newkhakasiya.online.

Среди новинок, которые гарантированно заинтересуют россиян, есть еще один автомобиль — внедорожник Jaecoo J7. Он снабжен гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбодвигатель и электромотор, и сочетает в себе эффективность и мощность.

Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 тоже оказалась в списке лидеров в своем сегменте. Модель отлично оснащена и имеет современный дизайн.

Следует отметить, что у Chery появился суббренд Exlantix. Компания выпускает электрокары премиум-класса. Первенец этого проекта — седан ES с мощным электродвигателем и впечатляющим запасом хода на одном заряде.

Все модели Пекинского автосалона имеют высокое качество сборки и отвечают запросам российских потребителей.

#Общество
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