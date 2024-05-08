На российском рынке появятся новинки Пекинского автосалона

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Любители новинок автопрома уже заинтересовались представленными моделями. Новые машины имеют ультрасовременный дизайн, при этом они сконструированы по передовым технологиям и отлично оснащены.
Кроссовер Haval H9 второго поколения может стать ключевой новинкой на авторынке РФ. Его технические характеристики, комфортабельный салон и современный дизайн кузова впечатлят любого. Кроссовер будут поставлять в разных комплектациях, в частности с бензиновым и дизельным двигателями, сообщает newkhakasiya.online.
Среди новинок, которые гарантированно заинтересуют россиян, есть еще один автомобиль — внедорожник Jaecoo J7. Он снабжен гибридной силовой установкой, объединяющей бензиновый турбодвигатель и электромотор, и сочетает в себе эффективность и мощность.
Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Chery Tiggo 9 тоже оказалась в списке лидеров в своем сегменте. Модель отлично оснащена и имеет современный дизайн.
Следует отметить, что у Chery появился суббренд Exlantix. Компания выпускает электрокары премиум-класса. Первенец этого проекта — седан ES с мощным электродвигателем и впечатляющим запасом хода на одном заряде.
Все модели Пекинского автосалона имеют высокое качество сборки и отвечают запросам российских потребителей.