Ночь музеев 2024: афиша мероприятий в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Один из таких музеев — Музей на набережной, расположенный по адресу ул. Обская, 4. Здесь будет проходить выставка «Кавказские минеральные войны: за что на самом деле арестовали бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева». График работы музея во время акции — с 18:00 до полуночи. Стоимость билетов составляет 200 рублей. Кроме того, будет доступна экскурсия «Призраки кабинета Его Императорского Величества» за 400 рублей, а также абонемент во все филиалы Музея Новосибирска за 500 рублей. Для детей до 7 лет вход свободный.
В программе мероприятия представлены различные мероприятия. Например, в зале выставки «Ново-Николаевск. Дела и люди» будут проходить чайные истории под названием «Привет из Кяхты». В зале будет также доступна историческая игротека «За 300 лет до Новосибирска», а на площадке перед Музеем на набережной можно принять участие в променаде по набережной с краеведом Константином Голодяевым.
Также в программе есть представления и музыкальные концерты. Например, в зале постоянной экспозиции «За много лет до Новосибирска» состоится концерт-история «Сибирские не-былины» от участника ансамбля ранней музыки Insula Magica Сергея Адаменко. В зале выставки «Красота по-сибирски» пройдет литературная вечеринка под названием «Сай-фай-батл, или Ужин на несуществующей кухне».
Для любителей фотографий станет интересным посещение ретрофотоателье «Барышня и крестьянка», расположенного в зале «Кривощеково». Студия исторического танца «Медиваль» представит дискотеку начала XX века под названием «Бал у управляющего».
Также в программе есть иммерсивные экскурсии и световое шоу. Например, на Михайловской набережной можно принять участие в экскурсии «О пароходах и самоварах», а в зале постоянной экспозиции «За много лет до Новосибирска» состоится световое шоу под названием «Городское бессознательное».
А с 0:00 до 0:45 станет доступна иммерсивная экскурсия «Призраки кабинета Его Императорского Величества».
Музей документального кино «Сибирь на экране» приглашает новосибирцев на программу. Он находится по адресу ул. Романова, 26. Во время акции музей будет работать с 18.00 до 1.00.
Цена билетов составляет 200 рублей. Также вы можете приобрести абонемент на посещение всех филиалов Музея Новосибирска за 500 рублей. Дети до 7 лет могут посещать музей бесплатно. В программе мероприятия:
Музей находится по адресу ул. Б. Хмельницкого, 32. Во время акции график работы музея будет с 12.00 до 18.00. Цена билетов составляет 200 рублей.
В основном зале музея будут проводиться различные мероприятия. Например, в 12.10 — 13.00 выступит театральная студия «Силуэт» кинематографического отделения «Старая мельница» ДШИ «Весна» с образовательно-развлекательной программой под названием «Прокачай свой мозг». В это же время будет проходить мастер-класс и викторина от библиотеки имени Д. С. Лихачева, где можно будет сделать книжные закладки со сказочными персонажами и принять участие в викторине «Крэкс. Фэкс. Пэкс».
Также на протяжении всего дня будет проходить сладкий мастер-класс по изготовлению леденцов от Татьяны Седогиной. В 13.00 — 15.00 будут делать детский аквагрим, а в 14.00 — 16.00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по оригами от ДДК имени Пичугина. В 17.00 — 18.00 центральная районная библиотека имени Д. С. Лихачева проведет игротеку с настольными играми.
Воинский зал также предложит интересные мероприятия. В 12.00 — 13.00 и 17.00 — 18.00 просмотр диафильмов через фильмоскоп под названием «Нереальный кинотеатр на облаках». Также будут проводиться игровые интерактивные занятия и занятия по адаптивной физкультуре с участием педагога-дефектолога и логопеда Шаравара О.В. В 15.00 — 16.00 артисты Областного театра кукол проведут мастер-класс под названием «Светотень».
На улице также не будет скучно. В 12.00 начнется танцевальный флешмоб. Там же, с 12.00 до 18.00, можно будет принять участие в археологических раскопках, фотографироваться и заниматься семейным рисованием «мифических» картин пальчиками и ладошками. В 17.00 — 18.00 будет организована экскурсия в двор, где живет великан.
Музыкальную поддержку на протяжении всего мероприятия предоставят МБУДО Центр «Юность» и ДДК имени Пичугина.
Адрес филиала проспект Дзержинского, 1а. Во время акции график работы будет с 18:00 до 01:00. Билеты стоят 100 рублей. Для детей до 7 лет вход бесплатный.
Встреча гостей и раздача подарков состоится с 18:00 до 18:30. Гости получат подарки в виде картонных масок, шаблонов вееров, бальных книжечек или шаблонов мушек. Также будет раздача анкет для участия в розыгрыше.
Он расположен по адресу Красный проспект, 179. Во время акции работает с 18.00 до 1.00. Цена билетов составляет 200 рублей. Вход свободный для детей до 7 лет. В программе акции предусмотрены интересные мероприятия как в Арт-центре музея, так и в музейных залах.
В Арт-центре можно будет познакомиться с кандидатом исторических наук, ученым секретарем Музея Новосибирска Евгением Антроповым. Также будет организована встреча с магистрантом НГПУ Ульяной Кофановой, где будут рассказывать о «Красном пролетарском фарфоре».
В пространстве музея проведут открытое дефиле под названием «Модный красный» для всех, кто придет в красной одежде или с красными аксессуарами. Кроме того, можно прослушать интересные лекции от специалистов по различным темам: «Красное в традиционном русском костюме», «Живые миры Заельцовки» и «Первые шаги к родословной: из опыта краеведа».
В музейных залах также предусмотрены разнообразные мероприятия. Вкусная интерактивная зона «Сухарный завод», художественный мастер-класс по созданию открыток с тропическими рыбами, мастер-класс по завязыванию морских узлов и рисованию иконной горки, а также мастер-классы по ткачеству от ткачей Новосибирска.
Также на площадке «Цвет настроения — красный» будет организована зона от Центральной городской библиотеки имени К. Маркса с гаданиями, арт-играми и мастер-классом по изготовлению объемной божьей коровки.
Он расположен по адресу: ул. Новоморская, 12а. Во время акции график работы музея будет с 18.00 до 1.00. Стоимость билетов составляет 200 рублей. Дети до 7 лет могут посещать музей бесплатно. Программа мероприятий включает различные интересные и увлекательные мероприятия.
Адрес: ул. Красная, 23. Режим работы во время акции: с 18.00 до 2.00. Стоимость билетов: 550 рублей; льготный — 300 рублей; для детей до 6 лет вход бесплатный. Программа:
В залах №1-5 (цокольный этаж) будут проходить выставки «Сибирь в древности», посвященные коренным народам Сибири от неолита до современности. Показы ожидаются в 18.15, 18.30, 19.30, 19.45, 21.00, 21.15, 22.15, 22.30, 23.30, 23.45 и 1.00.
На первом этаже (залы №1-7) будет представлена выставка «История Новосибирской области» о развитии и становлении региона с освоением русскими Южной Сибири до 2000-х годов. Показы пройдут в 18.15, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45 и 0.30.
Для детей начальной школы в 19.00 и 20.00 будет проведено мероприятие «Театр теней», где дети научатся создавать тени в форме животных и примут участие в представлении театра теней с использованием персонажей сказок народов Сибири. Запись по телефону (383) 227-15-43 обязательна.
Выставка «Придумано и сделано в России» на втором этаже зала № 10 будет представлять современный отечественный предметный дизайн, включающий более 60 экспонатов, созданных дизайнерами из разных городов России. Экспозиция будет охватывать предметы мебели, текстиля, света, фарфора и керамики различных стилей.
В Первомайском сквере, с противоположной стороны Краеведческого музея, в 20.30 будет концерт кавер-группы «Айвазовский оркестр» с хором. Вход свободный.
Для семейного аудитории в 21.30 состоится масштабная игра «Сокровища Сибири. Казаки» о покорителях Сибири — казаках. Запись по телефону (383) 227-15-43 обязательна.
На втором этаже в залах № 11-13 в 21.00, 23.00 и 1.00 будет представлена выставка «Весна пасхальная», посвященная истории Русской православной церкви в Сибири. На выставке будут представлены редкие предметы церковного искусства, иконы, церковное облачение, пасхальные яйца из фарфора, церковная утварь, предметы декоративно-прикладного искусства и церковные книги.
В полночь состоится игра «Племя» для взрослых по мотивам «Мафии». Она будет проводиться с использованием масок, карточек, комфортных кресел, а также со звуковым и световым сопровождением. Игра предназначена только для взрослых посетителей старше 18 лет. Количество мест ограничено. Запись по телефону (383) 227-15-43 обязательна.