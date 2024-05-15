Ночь музеев 2024: афиша мероприятий в Новосибирске

Один из таких музеев — Музей на набережной, расположенный по адресу ул. Обская, 4. Здесь будет проходить выставка «Кавказские минеральные войны: за что на самом деле арестовали бывшего премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева». График работы музея во время акции — с 18:00 до полуночи. Стоимость билетов составляет 200 рублей. Кроме того, будет доступна экскурсия «Призраки кабинета Его Императорского Величества» за 400 рублей, а также абонемент во все филиалы Музея Новосибирска за 500 рублей. Для детей до 7 лет вход свободный.