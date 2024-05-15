ПМЭФ посетит свыше 6 тысяч гостей — деловую программу уже опубликовали

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
На данный момент свое участие в ПМЭФ подтвердили 6 тысяч человек из свыше чем 110 стран и территорий.
Главная тема форума звучит как «Основа многополярности — формирование новых центров роста», пишет издание Transsibinfo.
По словам советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, важным фактором, способствующим развитию взаимовыгодных отношений, является международное сотрудничество на площадке Петербургского международного экономического форума. Участники мероприятия получают возможность обсудить ключевые вопросы, обменяться опытом и заключить новые партнерские соглашения. Это способствует укреплению доверия между странами, расширению рынков сбыта, привлечению инвестиций и созданию благоприятной международной экономической среды.
В этом году основная деловая программа форума разделена на 4 тематических блока. Пленарное заседание станет центральным мероприятием события.
В рамках сессий и панельных дискуссий направления «Переход к многополярной модели мировой экономики» внимание будет уделено следующим вопросам: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Всего в рамках этого блока пройдет более 30 мероприятий, которые будут посвящены вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств.
Вторым тематическим блоком деловой программы ПМЭФ-2024 станет «Российская экономика: цели и задачи нового цикла». Он посвящен главным драйверам экономического роста. Программой этого блока предусмотрено проведение свыше 30 отдельных мероприятий.
Третий блок тематических мероприятий форума называется «Технологии, обеспечивающие лидерство». Планируется провести сессии и деловые встречи, в рамках которых участники поговорят о стратегических вопросах развития цифровых технологий во всех сегментах экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и АПК.
Отдельным треком в программе выделена тема «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
В этом году в рамках Петербургского международного экономического форума запланировано свыше ста панельных сессий и дискуссий. Также на площадке события пройдет более 10 бизнес-диалогов.