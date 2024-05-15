ПМЭФ посетит свыше 6 тысяч гостей — деловую программу уже опубликовали

В рамках сессий и панельных дискуссий направления «Переход к многополярной модели мировой экономики» внимание будет уделено следующим вопросам: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг. Всего в рамках этого блока пройдет более 30 мероприятий, которые будут посвящены вопросам эффективности сохранения экономического, промышленного и энергетического суверенитета государств.