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В Грозном прошло расширенное совещание директоров ТФОМС

В Грозном прошло расширенное совещание директоров ТФОМС

16 мая 2024, 16:44
Фото: Пресс-служба ФОМС
В Грозном состоялось расширенное совещание совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования под руководством главы Федерального фонда ОМС Ильи Баланина. На совещании также присутствовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Глава Чечни в ходе торжественной части совещания отметил, что система ОМС отлично справляется с теми задачами, которые перед ней стоят. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Илья Баланин ответил, что, несмотря на текущие вызовы, государство будет продолжать предоставлять гарантированные медицинские услуги. Система обязательного медицинского страхования играет основную роль в этом процессе.

«Все изменения, которые происходят в системе, ориентированы на пациента. ОМС позволяет сохранять здоровье и качество жизни, поэтому профилактическое направление по-прежнему остается приоритетным», — пояснил глава ФОМС.

Он отметил, что в 2024 году значительно увеличились объемы диспансеризации. Её смогут пройти более 100 млн человек, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Илья Баланин отметил важность проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе государственных гарантий. Он подчеркнул, что в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, около 6 миллионов женщин и мужчин смогут пройти данное обследование. Также он добавил, что в этом году увеличены объемы проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения женщин.

Председатель ФОМС рассказал о том, что программа госгарантий на текущий год полностью обеспечена финансированием. Уже утвержден размер расходов, который составил 3,9 трлн рублей.

В рамках расширенного совещания провели несколько стратегических сессий, посвященных обсуждению важных вопросов, таких как информационная безопасность, цифровая трансформация системы ОМС и контрольно-ревизионная деятельность.

«Важнейшей задачей для системы ОМС остается оказание качественной медицинской помощи, нацеленной прежде всего на пациента», — заключил председатель Фонда обязательного медицинского страхования.

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