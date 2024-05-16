В Грозном прошло расширенное совещание директоров ТФОМС

Илья Баланин отметил важность проведения диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, которая предусмотрена в программе государственных гарантий. Он подчеркнул, что в 2024 году, объявленном президентом России Годом семьи, около 6 миллионов женщин и мужчин смогут пройти данное обследование. Также он добавил, что в этом году увеличены объемы проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения женщин.