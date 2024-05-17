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У слепого убийцы Каина из «Джона Уика — 4» появится отдельный фильм

У слепого убийцы Каина из «Джона Уика — 4» появится отдельный фильм

17 мая 2024, 10:04
Фото: Кадр из фильма
Серия фильмов «Джон Уик» (18+) получит спин-офф о слепом убийце Каине из четвертой части, роль которого исполнил китайский актер Донни Йен.

Как пишет newkhakasiya.online, отдельный фильм станет продолжением сюжета четвертой части и расскажет о судьбе Каина после его освобождения от обязательств перед Высоким столом. Название нового проекта пока не раскрывается. Съемки запланированы на 2025 год в Гонконге.

Параллельно идёт работа над пятой частью франшизы «Джон Уик». Кроме того, в следующем году запланирован выход фильма «Балерина» с участием Аны де Армас, который также будет вписан в эту кинематографическую вселенную.

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