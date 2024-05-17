У слепого убийцы Каина из «Джона Уика — 4» появится отдельный фильм

Как пишет newkhakasiya.online, отдельный фильм станет продолжением сюжета четвертой части и расскажет о судьбе Каина после его освобождения от обязательств перед Высоким столом. Название нового проекта пока не раскрывается. Съемки запланированы на 2025 год в Гонконге.