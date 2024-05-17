У слепого убийцы Каина из «Джона Уика — 4» появится отдельный фильм

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как пишет newkhakasiya.online, отдельный фильм станет продолжением сюжета четвертой части и расскажет о судьбе Каина после его освобождения от обязательств перед Высоким столом. Название нового проекта пока не раскрывается. Съемки запланированы на 2025 год в Гонконге.
Параллельно идёт работа над пятой частью франшизы «Джон Уик». Кроме того, в следующем году запланирован выход фильма «Балерина» с участием Аны де Армас, который также будет вписан в эту кинематографическую вселенную.