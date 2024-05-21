Lamborghini презентовала новый автомобиль с V8-двигателем с 10 тысячами оборотов

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Поклонники марки Lamborghini были совсем не рады, когда узнали, что производитель намерен отказаться от 5,2-литрового V10, как на Huracan. Но позже представители итальянского бренда объявили, что на новой модели будет установлен поистине уникальный четырехлитровый двигатель-гибрид V8, имеющий три мотора и предельную мощность 789 л. с.
В компании рассказали, что столь впечатляющих оборотов эксперты добились за счет установки вращающегося узла повышенной легкости, снабженного шатунами из титана с жесткими последователями, они намного легче привычных толкателей. Благодаря инновационному решению новая модель 634 будет звучать как Ferrari, сообщает newkhakasiya.online.