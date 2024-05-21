Lamborghini презентовала новый автомобиль с V8-двигателем с 10 тысячами оборотов

Поклонники марки Lamborghini были совсем не рады, когда узнали, что производитель намерен отказаться от 5,2-литрового V10, как на Huracan. Но позже представители итальянского бренда объявили, что на новой модели будет установлен поистине уникальный четырехлитровый двигатель-гибрид V8, имеющий три мотора и предельную мощность 789 л. с.