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Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской области

Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской области

21 мая 2024, 10:15
Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области
В Татарском районе обнаружено тело утонувшего мужчины, поиски его приятеля продолжаются, сообщает аварийно-спасательная служба региона.

В Татарском районе Новосибирской области в одном из местных озер в понедельник, 20 мая обнаружено тело мужчины, умудрившегося запутаться в рыбацких сетях и утонувшего. О трагедии рассказали в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы.

Спасатели Чановского отряда выехали на озеро близ деревни Чаны-Сакан после сообщения об исчезновении двух приятелей, отправившихся на рыбалку. Мужчины не выходили на связь, а самостоятельные поиски, предпринятые обеспокоенными жителями деревни, никакого результата не дали. Тело одного их них удалось обнаружить после обследования дна водоема: оказалось, что погибший запутался в сетях.

Следы второго рыбака обнаружить не удалось, поиски продолжаются.

В спасатели напоминают любителям рыбалки, что довольно часто во время забрасывания или снятия сети лодка опрокидывается, и человек падает в воду. Можно легко оступиться во время вставания с сиденья или пересадки в другую лодку. Вероятность несчастного случая повышается, если рыбак пьян и при этом пренебрег спасательным жилетом.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Спасатели#Рыбалка#Озеро#Поиски#Татарский район
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