Вскрылись обстоятельства утопления рыбака в озере в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В Татарском районе Новосибирской области в одном из местных озер в понедельник, 20 мая обнаружено тело мужчины, умудрившегося запутаться в рыбацких сетях и утонувшего. О трагедии рассказали в пресс-службе региональной аварийно-спасательной службы.
Спасатели Чановского отряда выехали на озеро близ деревни Чаны-Сакан после сообщения об исчезновении двух приятелей, отправившихся на рыбалку. Мужчины не выходили на связь, а самостоятельные поиски, предпринятые обеспокоенными жителями деревни, никакого результата не дали. Тело одного их них удалось обнаружить после обследования дна водоема: оказалось, что погибший запутался в сетях.
Следы второго рыбака обнаружить не удалось, поиски продолжаются.
В спасатели напоминают любителям рыбалки, что довольно часто во время забрасывания или снятия сети лодка опрокидывается, и человек падает в воду. Можно легко оступиться во время вставания с сиденья или пересадки в другую лодку. Вероятность несчастного случая повышается, если рыбак пьян и при этом пренебрег спасательным жилетом.