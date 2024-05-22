Названы худшие больницы Новосибирска — какие вошли в народный антирейтинг?

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 03:00
В антилидеры попала городская клиническая больница №34, которая находится на улице Титова. Она получила 1,7 балла из пяти. Многие комментаторы отмечают непрофессионализм медперсонала и хамское поведение.
Второе место по худшим больницам занимает областная. Она получила 2,4 балла. Пациенты пишут, что их родственникам отказывали в помощи и отправляли в другое учреждение.
Третье место занимает городская клиническая больница, набрав 2,7 баллов. В комментариях критикуют состояние туалетов и имущества: одной пациентке выдали плед с дырами.
Платное отделение Новосибирской областной больницы на Немировича-Данченко, 130 оценивают в 2,9 баллов. Некоторые отмечают, что дозвониться до регистратуры для записи на прием, становится просто нереально.
И последнее место с рейтингом 2,9 занимает центр диагностики Городской инфекционной клинической больницы №1 на улице О. Жилиной. Новосибирцы пишут жалобы о грубом персонале.