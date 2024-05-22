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Какая больница попала в список худших

Названы худшие больницы Новосибирска — какие вошли в народный антирейтинг?

22 мая 2024, 02:19
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Какая больница попала в список худших
В Новосибирске составили неофициальный рейтинг больниц, которые попали в список худших, по мнению горожан, оставляющих отзывы в сервисе 2ГИС.

В антилидеры попала городская клиническая больница №34, которая находится на улице Титова. Она получила 1,7 балла из пяти. Многие комментаторы отмечают непрофессионализм медперсонала и хамское поведение.

Второе место по худшим больницам занимает областная. Она получила 2,4 балла. Пациенты пишут, что их родственникам отказывали в помощи и отправляли в другое учреждение.

Третье место занимает городская клиническая больница, набрав 2,7 баллов. В комментариях критикуют состояние туалетов и имущества: одной пациентке выдали плед с дырами.

Платное отделение Новосибирской областной больницы на Немировича-Данченко, 130 оценивают в 2,9 баллов. Некоторые отмечают, что дозвониться до регистратуры для записи на прием, становится просто нереально.

И последнее место с рейтингом 2,9 занимает центр диагностики Городской инфекционной клинической больницы №1 на улице О. Жилиной. Новосибирцы пишут жалобы о грубом персонале.

Составлен топ-5 худших школ Новосибирска по народному рейтингу
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#Эмилия Губарева#Медицина#Новосибирск#Рейтинг#Больница#2ГИС
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