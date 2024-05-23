Готовые блюда от бренда «Из Лавки» теперь доступны в Новосибирске

Команда сервиса разработала популярные блюда «Из Лавки» на основе предпочтений жителей Новосибирска. Сейчас доступны борщ с говядиной, паста карбонара, куриная котлета с картофельным пюре, а также салаты: селедка под шубой, оливье и крабовый. Сервис планирует добавить более 30 новых блюд в ассортимент готовой еды «Из Лавки» к концу 2024 года.