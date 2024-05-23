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Готовые блюда от бренда «Из Лавки» теперь доступны в Новосибирске

Готовые блюда от бренда «Из Лавки» теперь доступны в Новосибирске

23 мая 2024, 03:13
Фото: ООО «Яндекс.Лавка»
Реклама. ООО «Яндекс.Лавка» . erid: LjN8KLEyC
Жители Новосибирска теперь могут заказывать готовые блюда под брендом «Из Лавки» с 15-минутной доставкой.

В ассортимент вошла продукция от местных производителей, что обеспечивает новосибирцам широкий выбор еды по доступным ценам, а локальным поставщикам — возможность расширить свою аудиторию и увеличить объемы производства.

Команда сервиса разработала популярные блюда «Из Лавки» на основе предпочтений жителей Новосибирска. Сейчас доступны борщ с говядиной, паста карбонара, куриная котлета с картофельным пюре, а также салаты: селедка под шубой, оливье и крабовый. Сервис планирует добавить более 30 новых блюд в ассортимент готовой еды «Из Лавки» к концу 2024 года.

Все поставщики сервиса проходят независимую проверку производства, а их продукция — двухэтапную дегустацию, в том числе профессиональными дегустаторами Лавки. Технологи сервиса консультируют поставщиков по адаптации рецептов в зависимости от производственных мощностей, чтобы обеспечивать высокое качество еды в нужных объемах.

Блюда бренда «Из Лавки» можно найти в разделе «Готовая еда». Продукты и другие товары сервиса можно заказать на сайте и через приложения Яндекс Лавки, Яндекс Go и Яндекс Еды.

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