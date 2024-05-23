Специалисты рассказали, какие деревья росли на Земле 350 миллионов лет назад

Чтобы выяснить возраст уникального образца, ученые применили метод датировки спор. Затем они воссоздали цифровую модель дерева, диаметр ствола которого составлял 15 см, а высота — неполных 3 м. Верхушка растения, напоминающего папоротник, была увенчана 250 длинными листьями сложного строения. Эксперты предположили, что такая форма позволяла растению получать больше солнечного света под пологом леса. Кроме того, ученые предположили, что Sanfordiacaulis densifolia могла переплетаться с другими деревьями для сохранения устойчивости в вертикальном положении.