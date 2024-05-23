Специалисты рассказали, какие деревья росли на Земле 350 миллионов лет назад

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Специалисты сообщают, что найденное дерево произрастало в эру позднего палеозоя, между 345 и 360 миллионами лет назад — в период, когда водные обитатели начали осваивать сушу.
Ученые рассказали, что в это время представители крупной лесной флоры активно эволюционировали. Многие из них имели необычное строение, но образцы их тканей не сохранились до наших дней, информирует newkhakasiya.online.
По заявлению биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, обнаруженное в окаменелости растение значительно отличается от всех видов, известных науке ранее. Как правило, эксперты изучают отдельные части растений или минерализованные стволы, и воссоздать представителя доисторической флоры целиком удается далеко не всегда.
Каменоломня, на дне которой нашли окаменелость с Sanfordiacaulis densifolia, расположена на территории глобального геопарка ЮНЕСКО «Стоунхаммер», сейчас покрытой лесами. Однако в доисторические времена здесь были настоящие тропические болота, а рельеф постоянно изменялся под воздействием движения тектонических плит. Образовывались оползни, и древняя растительность зачастую оказывалась погребена под осадочными породами.
Чтобы выяснить возраст уникального образца, ученые применили метод датировки спор. Затем они воссоздали цифровую модель дерева, диаметр ствола которого составлял 15 см, а высота — неполных 3 м. Верхушка растения, напоминающего папоротник, была увенчана 250 длинными листьями сложного строения. Эксперты предположили, что такая форма позволяла растению получать больше солнечного света под пологом леса. Кроме того, ученые предположили, что Sanfordiacaulis densifolia могла переплетаться с другими деревьями для сохранения устойчивости в вертикальном положении.