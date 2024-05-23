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Туриндустрия получит еще 30 млрд кредитов по схеме «зонтичных» поручительств

Туриндустрия получит еще 30 млрд кредитов по схеме «зонтичных» поручительств

23 мая 2024, 06:07
Фото: 1MI
МСП-компании из туристической индустрии смогут привлечь еще 30 миллиардов рублей кредитов под «зонтичные» поручительства.

Об этом сообщил Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, которая и реализует этот механизм поддержки, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам Исаевича, для развития туриндустрии и обновления гостиничных комплексов КМСП запустила отдельный лимит «зонтичных» механизмов, чтобы небольшие компании смогли до конца года получить 30 миллиардов рублей, пишет ria.ru.

В пресс-службе Корпорации МСП рассказали, что в рамках этого приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.

Михаил Мишустин заявил о необходимости и дальше разрабатывать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что МСП могут занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши и быть успешными, если их поддержать.

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