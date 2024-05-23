Туриндустрия получит еще 30 млрд кредитов по схеме «зонтичных» поручительств

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Об этом сообщил Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, которая и реализует этот механизм поддержки, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
По словам Исаевича, для развития туриндустрии и обновления гостиничных комплексов КМСП запустила отдельный лимит «зонтичных» механизмов, чтобы небольшие компании смогли до конца года получить 30 миллиардов рублей, пишет ria.ru.
В пресс-службе Корпорации МСП рассказали, что в рамках этого приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования МСП с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). Лимиты уже доведены до Сбербанка, Альфа-Банка, МСП Банка и Промсвязьбанка.
Михаил Мишустин заявил о необходимости и дальше разрабатывать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса. Он отметил, что МСП могут занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши и быть успешными, если их поддержать.