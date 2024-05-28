Более 2 млн квадратных метров дорог за год отремонтируют в Новосибирской области

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Планируется обновить 2,4 млн квадратных метров дорожных покрытий. В нормативное состояние будет приведено порядка 260 км дорог и 2,15 тысяч погонных метров мостов и путепроводов. Работы проводятся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Как сообщил министр транспорта Анатолий Костылевский, особое внимание будет уделено следующим дорогам: направление на Павлодар, Ленинск-Кузнецкий и от Татарска до Карасука. На дороге «992 км а/д „Р-254“ — Купино — Карасук» отремонтируют 10 км, на «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» — 19,4 км, «Новосибирск — Кочки — Павлодар» — 22,5 км.
Ремонт проведут и на других крупных дорогах: покрытие обновят на 9,6 км «Чаны — Венгерово — Кыштовка», на 14,5 км дороги «Куйбышев — Северное». Про сельские дороги власти тоже не забывают. Все работы проводятся в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».
На ремонт дорог в муниципалитетах в текущем году выделили 8,6 млрд рублей, что больше на млрд, чем в 2023 году. На эти средства будет проведен ремонт 14 объектов улично-дорожной сети.
Как отметил министр, про другие объекты, которые ремонтировали несколько лет назад, тоже не забывают. Сейчас проводится их гарантийное обследование. В случае выявленных дефектов, подрядчик обязан их устранить за свой счет.