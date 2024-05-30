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На фото основательница сети Мария Бабкина

Обманутая актриса из Новосибирска засудила модельное агентство MaryWay

30 мая 2024, 06:42
Фото: Архив КП-Новосибирск
На фото основательница сети Мария Бабкина
Жительница Новосибирска выиграла суд над скандальным модельным агентством, которое обмануло ее на 100 тыс. рублей, об этом женщина рассказала сама.

24-летней актрисе предложили пройти кастинг телеведущих. Модельное агентство MaryWay обещала ей головокружительную карьеру. На собеседовании девушке говорили комплименты, предлагали хорошие условия, сотрудничество со СМИ и навязали обучающую программу, которая стоила 100 тысяч рублей. Это был онлайн-курс для будущей звезды: в него входил раздел моделинга, хореографии и даже вокала. Договор сибирячка подписала не глядя: на нее сильно давили и торопили. Как оказалось, на нее оформили кредит с процентами.

Качество обучения будущую звезду не удовлетворило. Это были скачанные из интернета видео-уроки. Деньги за обучение ей вернуть отказались. Как позже выяснилось, другие ученицы тоже не довольны данным агентством. Насчитаны десятки жалоб по всей России, где открыты филиалы.

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Тогда женщина вместе с юристом подала иск в суд, где ответчиком выступала ИП Бабкина Е. В. — родственница бизнесвумен Марии Бабкиной (именно с первой предпринимательницей был заключен договор). Она добилась компенсации в 125 тыс. рублей, 63 тыс. штрафа и 7 тыс. за моральный вред.

Известно, что в мае этого года основательницу сети задержали вместе с помощницей. Ее подозревают в мошенничестве, пишет КП-Новосибирск.

Обманутая сибирячка до сих пор платит кредит, но не отчаивается. Она работает педагогом для актеров и сама играет в спектаклях. Женщина призывает не идти на поводу подобных «разводов», ведь настоящее агентство не станет тянуть деньги с клиента.

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