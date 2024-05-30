Обманутая актриса из Новосибирска засудила модельное агентство MaryWay

24-летней актрисе предложили пройти кастинг телеведущих. Модельное агентство MaryWay обещала ей головокружительную карьеру. На собеседовании девушке говорили комплименты, предлагали хорошие условия, сотрудничество со СМИ и навязали обучающую программу, которая стоила 100 тысяч рублей. Это был онлайн-курс для будущей звезды: в него входил раздел моделинга, хореографии и даже вокала. Договор сибирячка подписала не глядя: на нее сильно давили и торопили. Как оказалось, на нее оформили кредит с процентами.