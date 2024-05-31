Ученые считают, что геймеры стали ленивее

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
На протяжении нескольких лет компания отслеживала изменения в мотивации игроков и обнаружила, что современные геймеры тяготеют к более простым играм. Для получения этих данных было опрошено 1,57 миллиона игроков со всего мира, пишет newkhakasiya.online.
Из 12 предложенных мотиваций наибольшие изменения произошли в области стратегического мышления, требующего глубокого анализа и длительного планирования. Примерно семь из десяти игроков меньше заботятся о стратегическом подходе, что на треть ниже по сравнению с началом исследования.
При этом тенденция к упрощению информации отмечается не только в играх. Например, короткие видео на YouTube стали гораздо популярнее, чем раньше. Также средняя продолжительность сцены в кино между сменами кадра за последние 80 лет сократилась с 16 до 4 секунд.