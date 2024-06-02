Чистый бизнес: кому помешал топ-менеджер РЖД Геворкян

Однако такие преобразования не всем пришлись по душе, поскольку кормушка для них закрылась. Очевидно, что реформы Геворкяна затронули интересы множества людей, недовольных потерей прежних доходов. Эти лица, вероятно, хотели бы видеть на его месте кого-то, с кем легче договориться.