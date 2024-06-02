Чистый бизнес: кому помешал топ-менеджер РЖД Геворкян

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Однако задержанным оказался его заместитель Давид Нониашвили — начальник службы технической политики Дирекции железнодорожных вокзалов. Нониашвили подозревают в получении взятки в размере 17 миллионов рублей от ООО «Бросок» за содействие в подписании актов приема-сдачи и ускорение оплаты.
Инцидент произошел 30 мая 2024 года, и в тот же день было возбуждено уголовное дело. В офисах РЖД, где работал подозреваемый, провели обыски. Геворкяна также допрашивали, но лишь как руководителя подозреваемого, пишет newizv.ru.
Тем не менее СМИ быстро распространили информацию об аресте именно Геворкяна, что вызывает подозрения в целенаправленной попытке дискредитации топ-менеджера и создания давления на руководство РЖД для принятия эмоционального решения об увольнении одного из эффективных сотрудников.
Геворкян занял должность в 2019 году после отставки предыдущего руководителя Виталия Вотолевского. Сразу после назначения он начал активно проявлять инициативу. Источники, близкие к компании, описывают его как человека, способного принимать и реализовывать решения, который умеет заставить систему работать и двигаться вперед.
С его приходом на пост вокзалы РЖД начали претерпевать значительные изменения. Практически все крупные вокзалы были отремонтированы и модернизированы. Внедрялась безбарьерная среда, а инфраструктура адаптировалась для маломобильных пассажиров.
С конца 2019 года началась масштабная работа по обновлению залов ожидания, включая замену сидений на современные, с зарядками для телефонов. В зданиях большинства вокзалов появились новые автоматические камеры хранения с безлюдной технологией обслуживания, что устранило проблемы в этой сфере.
Одним из самых заметных изменений для пассажиров стало введение бесплатных туалетов на вокзалах. Ранее эти объекты контролировались частными структурами, и пассажиры вынуждены были платить за их использование. Теперь эта проблема устранена.
Однако такие преобразования не всем пришлись по душе, поскольку кормушка для них закрылась. Очевидно, что реформы Геворкяна затронули интересы множества людей, недовольных потерей прежних доходов. Эти лица, вероятно, хотели бы видеть на его месте кого-то, с кем легче договориться.