Блогерша из Новосибирска скупила кукол у торгующей на улице старушки

Инцидент произошел в Краснообске. Марина Трубицына встретила пожилую женщину, которой исполнилось 90 лет, возле магазина. Пенсионерка торговала куклами ручной работы, которые изготавливает сама. Продавала она их весь день, сидя в инвалидном кресле. Однако клиентов так и не было.