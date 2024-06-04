Блогерша из Новосибирска скупила кукол у торгующей на улице старушки

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Инцидент произошел в Краснообске. Марина Трубицына встретила пожилую женщину, которой исполнилось 90 лет, возле магазина. Пенсионерка торговала куклами ручной работы, которые изготавливает сама. Продавала она их весь день, сидя в инвалидном кресле. Однако клиентов так и не было.
На это обратила внимание блогерша и решила помочь старушке. Она купила несколько ее кукол по 1000 рублей, пишет КП-Новосибирск. Сама пенсионерка в материальной помощи не нуждается.
Она рассказала, что изготавливает эти куклы, чтобы тренировать мозг и руки. На каждое изделие уходит по несколько дней. Блогер разыграет купленные куклы среди подписчиков, так как считает, что они принесут удачу.