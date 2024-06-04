Мировым рекордсменом по печатанию носом стал индус

Отмечается, что Винод Чаудхари стал рекордсменом не впервые. В прошлом году ему также удалось поставить мировой рекорд, но время набора носом алфавита тогда у него составило 27,8 секунды, а после сократилось до 26,73 секунды. Также он ставил рекорды по скорости набора алфавита одной рукой в обратном направлении — время составило 5,36 секунды, а также по скорости набора алфавита руками, находящимися за спиной, — время составило 6,78 секунды.