Мировым рекордсменом по печатанию носом стал индус

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Как пишет newkhakasiya.online, соответствующее объявление появилось на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Время, которое потребовалось Виноду, чтобы отбить в правильном порядке латинский алфавит с пробелами, составило 25,66 секунды.
Отмечается, что Винод Чаудхари стал рекордсменом не впервые. В прошлом году ему также удалось поставить мировой рекорд, но время набора носом алфавита тогда у него составило 27,8 секунды, а после сократилось до 26,73 секунды. Также он ставил рекорды по скорости набора алфавита одной рукой в обратном направлении — время составило 5,36 секунды, а также по скорости набора алфавита руками, находящимися за спиной, — время составило 6,78 секунды.
Стоит отметить, что Винод является отцом четырех детей. Для достижения виртуозного набора текста носом он часами тренируется. По словам рекордсмена, он является профессиональным наборщиком текстов и по этой причине принял решение установить нестандартное достижение, связанное с его деятельностью.
При этом у Винода есть собственная мотивация: когда он был ребенком, то мечтал стать спринтером и бегал на дистанции 100 и 200 метров. Однако спортивная карьера у него не сложилась, зато получилось реализоваться в другом направлении, которое тоже связано со скоростью. Свой успех в достижении рекордов он объясняет позитивным мышлением и ежедневной медитацией.