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Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом

Мировым рекордсменом по печатанию носом стал индус

4 июня 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Индус стал мировым рекордсменом по печатанию носом
Гражданин Индии Винод Кумар Чаудхари стал новым мировым рекордсменом по скорости набора текста носом.

Как пишет newkhakasiya.online, соответствующее объявление появилось на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса. Время, которое потребовалось Виноду, чтобы отбить в правильном порядке латинский алфавит с пробелами, составило 25,66 секунды.

Отмечается, что Винод Чаудхари стал рекордсменом не впервые. В прошлом году ему также удалось поставить мировой рекорд, но время набора носом алфавита тогда у него составило 27,8 секунды, а после сократилось до 26,73 секунды. Также он ставил рекорды по скорости набора алфавита одной рукой в обратном направлении — время составило 5,36 секунды, а также по скорости набора алфавита руками, находящимися за спиной, — время составило 6,78 секунды.

Стоит отметить, что Винод является отцом четырех детей. Для достижения виртуозного набора текста носом он часами тренируется. По словам рекордсмена, он является профессиональным наборщиком текстов и по этой причине принял решение установить нестандартное достижение, связанное с его деятельностью.

При этом у Винода есть собственная мотивация: когда он был ребенком, то мечтал стать спринтером и бегал на дистанции 100 и 200 метров. Однако спортивная карьера у него не сложилась, зато получилось реализоваться в другом направлении, которое тоже связано со скоростью. Свой успех в достижении рекордов он объясняет позитивным мышлением и ежедневной медитацией.

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