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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Сколько платят водители

Стало известно, сколько автомобилисты из Новосибирска тратятся на штрафы

5 июня 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney
Сколько платят водители
Автомобилисты из Новосибирска назвали сумму трат на штрафы, опрос проводил сайт «Дром».

Всего было опрошено более 11 тысяч человек по всей России. Все они автомобилисты, поэтому точно могли назвать сумму штрафов за автомобильные нарушения.

Так, 30% россиян заявили, что штрафов за нарушения ПДД или других действий они никогда не получали. Еще 27% опрошенных отдавали в среднем до тысячи рублей. До 2 тысяч платили 16% водителей, а от 2 до 5 тысяч — 13%. Еще 2% признали, что им приходили штрафы, но вот оплачивать их они не собирались.

Примечательно, что самые большие штрафы получают жители Москвы. В среднем они платят от 5 тысяч рублей. Также не отстает и Санкт-Петербург. Дороже всего водителям обходится неправильная парковка.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Водитель#Штраф#Автомобилисты
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