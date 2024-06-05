Стало известно, сколько автомобилисты из Новосибирска тратятся на штрафы

Так, 30% россиян заявили, что штрафов за нарушения ПДД или других действий они никогда не получали. Еще 27% опрошенных отдавали в среднем до тысячи рублей. До 2 тысяч платили 16% водителей, а от 2 до 5 тысяч — 13%. Еще 2% признали, что им приходили штрафы, но вот оплачивать их они не собирались.