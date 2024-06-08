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Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Корову отправили пастись во время грозы

Молния убила корову в Новосибирской области

8 июня 2024, 02:54
Фото: 1MI
Корову отправили пастись во время грозы
Животное погибло во время грозы, сообщает издание «Кулундинская новь».

Во время ливня с грозой молния попала в корову на выпасе недалеко от поселка Чистоозерное. Животное погибло на месте.

Накануне синоптики объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. Минувшей ночью на регион обрушились сильные дожди, ожидается, что непогода продолжит бушевать в субботу, 8 июня. Ливень будет сопровождаться шквалистыми порывами ветра.

Ранее мы рассказывали о том, что думают метеорологи о характере погоды летом-2024. И это не очень оптимистичный прогноз.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Гибель#Молния#Корова
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