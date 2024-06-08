Молния убила корову в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
Modified Сегодня, 02:56
Updated Сегодня, 02:56
Во время ливня с грозой молния попала в корову на выпасе недалеко от поселка Чистоозерное. Животное погибло на месте.
Накануне синоптики объявили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды. Минувшей ночью на регион обрушились сильные дожди, ожидается, что непогода продолжит бушевать в субботу, 8 июня. Ливень будет сопровождаться шквалистыми порывами ветра.
Ранее мы рассказывали о том, что думают метеорологи о характере погоды летом-2024. И это не очень оптимистичный прогноз.