На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Новосибирской области за одну неделю утонул 21 человек. Среди погибших есть дети. Такая статистика начинает пугать не только горожан, но и властей. Губернатор Андрей Травников назвал итог всех трагедий — человеческой безалаберностью.
С каждой неделей количество погибших на водных объектов все растет. Примечательно, что в разгар пандемии или в зоне боевых действий на СВО было гораздо меньше потерь, чем утонувших, считает глава региона.
Несмотря на печальную картину по утонувшим, некоторых бизнесменов это не смущает. В воскресенье в Новосибирске праздновали День города. Тысячи человек пришли на набережную. Для людей были организованы различные развлечения и способы времяпровождения. Один из таких был катер — прогулка по воде стоила четыре тысячи рублей. Удовольствие не из дешевых. Такую сумму брали за 10 минут.
Казалось бы, все должно быть организованно с точки зрения безопасности. Однако, корреспондент Atas.info, лично убедился, что ни о какой безопасности речь там не идет. Пассажиры садились на катер без спасательных жилетов. Неизвестно, чем могла обойтись малейшая оплошность водителя.