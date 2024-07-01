На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города

Несмотря на печальную картину по утонувшим, некоторых бизнесменов это не смущает. В воскресенье в Новосибирске праздновали День города. Тысячи человек пришли на набережную. Для людей были организованы различные развлечения и способы времяпровождения. Один из таких был катер — прогулка по воде стоила четыре тысячи рублей. Удовольствие не из дешевых. Такую сумму брали за 10 минут.