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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Люди без жилетов

На лодке без спасательных жилетов катали новосибирцев на День города

1 июля 2024, 06:32
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Люди без жилетов
В Новосибирске фиксируют шокирующую статистику по утонувшим людям, а вместо организации безопасного отдыха для горожан, их катают по воде без спасжилетов.

В Новосибирской области за одну неделю утонул 21 человек. Среди погибших есть дети. Такая статистика начинает пугать не только горожан, но и властей. Губернатор Андрей Травников назвал итог всех трагедий — человеческой безалаберностью.

С каждой неделей количество погибших на водных объектов все растет. Примечательно, что в разгар пандемии или в зоне боевых действий на СВО было гораздо меньше потерь, чем утонувших, считает глава региона.

Несмотря на печальную картину по утонувшим, некоторых бизнесменов это не смущает. В воскресенье в Новосибирске праздновали День города. Тысячи человек пришли на набережную. Для людей были организованы различные развлечения и способы времяпровождения. Один из таких был катер — прогулка по воде стоила четыре тысячи рублей. Удовольствие не из дешевых. Такую сумму брали за 10 минут.

Казалось бы, все должно быть организованно с точки зрения безопасности. Однако, корреспондент Atas.info, лично убедился, что ни о какой безопасности речь там не идет. Пассажиры садились на катер без спасательных жилетов. Неизвестно, чем могла обойтись малейшая оплошность водителя.

Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Что творится на День города в Новосибирске
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