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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Лошадей вернули

Почти 40 лошадей хотел вывезти в Казахстан бывший бизнесмен из Новосибирска

1 июля 2024, 04:12
Фото: 1MI
Лошадей вернули
Из Новосибирской области за границу не выпустили несколько десятков лошадей, о чем сообщили в управлении ФСБ по региону.

Грузовик, в кузове которого находились 38 лошадей, остановили на границе между Россией и Казахстаном — в «Павловке». Перевозил животных новосибирец.

При проверке документов таможенники выяснили, что водитель был в прошлом индивидуальным предпринимателем, однако тот прекратил свою деятельность еще восемь лет назад, а перевоз оказался незаконным.

Автомобиль через границу не пропустили, поставив запрет на въезд. И машина и лошади были возвращены в РФ.

Интересно, что это был не единственный незаконный вывоз лошадей из страны. Всего таких случаев оказалось девять. На родину вернули 224 животных.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Лошади#ФСБ#Таможня
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