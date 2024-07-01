Почти 40 лошадей хотел вывезти в Казахстан бывший бизнесмен из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Грузовик, в кузове которого находились 38 лошадей, остановили на границе между Россией и Казахстаном — в «Павловке». Перевозил животных новосибирец.
При проверке документов таможенники выяснили, что водитель был в прошлом индивидуальным предпринимателем, однако тот прекратил свою деятельность еще восемь лет назад, а перевоз оказался незаконным.
Автомобиль через границу не пропустили, поставив запрет на въезд. И машина и лошади были возвращены в РФ.
Интересно, что это был не единственный незаконный вывоз лошадей из страны. Всего таких случаев оказалось девять. На родину вернули 224 животных.